Microsoft, yapay zeka yatırımından zarar etti!

Microsoft, OpenAI’ye yaptığı büyük yatırımın ilk çeyrek net gelirinde 3,1 milyar dolarlık düşüşe yol açtığını bildirdi. Şirket, bu etkinin “özsermaye yöntemi yatırımı” nedeniyle hisse başına kazançta 41 sentlik azalmaya neden olduğunu belirtti.

Buna rağmen Microsoft’un net karı yıllık bazda artış gösterdi; net gelir 27,7 milyar dolara, hisse başına kar ise 3,72 dolara yükseldi. Geçen yıl aynı dönemde net gelir 24,67 milyar dolar, hisse başına kar ise 3,30 dolardı.

Microsoft, 2019’dan bu yana OpenAI’ye toplam 13 milyar dolar yatırım taahhüdünde bulunduğunu, bunun 11,6 milyar dolarının eylül sonuna kadar finanse edildiğini açıkladı.

Yeni yapılanma sonrası OpenAI Vakfı, kâr amaçlı birimde yüzde 26’lık paya sahip olurken, Microsoft’un yatırımı 135 milyar dolar değerinde ve şirkette yaklaşık yüzde 27’lik dolaylı payı bulunuyor.

Microsoft, OpenAI’nin ek olarak 250 milyar dolarlık Azure hizmeti satın alacağını belirtti. Şirketin Azure bulut iş kolu, yüzde 40 gelir artışıyla beklentilerin üzerinde performans gösterdi.

CEO Satya Nadella, "Bu ilişki, sektörümüzün gördüğü en başarılı ortaklıklardan biri" dedi. Nadella, iki şirketin büyümeden karşılıklı olarak fayda sağladığını vurguladı.