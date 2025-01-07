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Microsoft'tan 3 milyar dolarlık yatırım hamlesi

Microsoft, Hindistan'da bulut ve yapay zeka altyapısını genişletmek için gelecek 2 yıl içinde 3 milyar dolar yatırım yapacağını duyurdu.

Haber Merkezi
AA
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Microsoft'tan 3 milyar dolarlık yatırım hamlesi
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Microsoft'tan yapılan açıklamada, Microsoft Üst Yöneticisi (CEO) Satya Nadella'nın Hindistan ziyareti sırasında söz konusu yatırım planını duyurduğu aktarıldı.

Açıklamada, şirketin gelecek 2 yıl içinde yeni veri merkezlerinin kurulması da dahil Hindistan'da bulut ve yapay zeka altyapısını geliştirmek için 3 milyar dolarlık yatırım yapmayı planladığı kaydedildi.

Söz konusu yatırımla Hindistan'da yapay zeka inovasyonlarının hızlandırılmasının hedeflendiği belirtilen açıklamada, Microsoft'un "ADVANTA(I)GE India" programının ikinci aşaması kapsamında da gelecek 5 yıl içinde 10 milyon kişiyi yapay zeka becerileriyle eğiterek ülkenin uzun vadeli rekabet gücünü destekleyeceği vurgulandı.

Microsoft'un ülkedeki veri merkezi kampüslerinde bulut ve yapay zeka altyapısını genişleteceği kaydedilen açıklamada, şirketin halihazırda Hindistan'da 3 veri merkezi bölgesinin bulunduğu ve dördüncüsünün de 2026'da faaliyete geçmeye hazır olduğu bildirildi.

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