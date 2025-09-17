  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Microsoft'tan İngiltere'ye yatırım kararı
Takip Et

Microsoft'tan İngiltere'ye yatırım kararı

Microsoft, İngiltere’ye 2025-2028 döneminde yapay zeka altyapısı ve operasyonlara 30 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Microsoft'tan İngiltere'ye yatırım kararı
Takip Et

Microsoft Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Şirket Başkanı Brad Smith, ABD Başkanı Donald Trump'ın İngiltere Kralı 3. Charles'ın ev sahipliğinde gerçekleşecek İngiltere ziyareti öncesinde bir blog yazısı kaleme aldı.

Yazıda, Microsoft'un 2025'ten 2028'e kadar İngiltere'de yapay zeka altyapısı ve devam eden operasyonlara 30 milyar dolarlık bir yatırım yapacağı bildirildi.

Bunun bu zamana kadar İngiltere'ye yapılan en büyük finansal taahhüt olduğuna işaret edilen yazıda, "Bu yatırım, İngiltere'nin bulut ve yapay zeka altyapısını oluşturmak için 15 milyar dolarlık sermaye harcamalarını da içeriyor." ifadesine yer verildi.

Yazıda bu yatırımın Nscale şirketi ile ortaklaşa 23 binden fazla gelişmiş grafik işlem birimi içeren ülkenin en büyük süper bilgisayarının kurulmasını sağlayacağı aktarıldı.

Söz konusu yatırımın, İngiliz şirketlerden gelen artan yapay zeka talebini karşılamak için Microsoft veri merkezinin kapsamını da genişleteceğine işaret edilen yazıda, yatırımın diğer yarısının ise İngiltere genelinde şirketin devam eden faaliyetlerini destekleyeceği belirtildi.

“İyi büyüme” zamanı“İyi büyüme” zamanıEkonomi

 

IQ Money ve Paypole’in faaliyet izinleri iptal edildiIQ Money ve Paypole’in faaliyet izinleri iptal edildiEkonomi

 

Şirket Haberleri
Garanti BBVA'dan basketbola çeyrek asırlık ‘dikey destek’
Garanti BBVA'dan basketbola çeyrek asırlık ‘dikey destek’
Astor Holding'den pay satışı kararı
Astor Holding'den pay satışı kararı
TGS 40 milyonu aşkın yolcuya hizmet verdi
TGS 40 milyonu aşkın yolcuya hizmet verdi
Migros, Avrupa'nın En Güçlü 50 Gıda Perakendecisi listesinde 2. sırada
Migros, Avrupa'nın En Güçlü 50 Gıda Perakendecisi listesinde 2. sırada
Mikrolink ITS, işletmeler için dijital omurgayı yeniden tanımlıyor
Mikrolink ITS, işletmeler için dijital omurgayı yeniden tanımlıyor
SOCAR ve MSC'den stratejik iş birliği
SOCAR ve MSC'den stratejik iş birliği