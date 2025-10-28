  1. Ekonomim
  Microsoft'tan OpenAI'ye 135 milyar dolarlık yatırım
Microsoft’tan OpenAI’ye 135 milyar dolarlık yatırım

Microsoft, OpenAI ile yaptığı yeni anlaşmayla şirkette yaklaşık 135 milyar dolar değerinde yüzde 27 hisseye sahip oldu.

İki şirketten yapılan ortak açıklamada, Microsoft ve OpenAI'in 2019'dan bu yana süren ortaklığını bir sonraki aşamaya taşıdığı ve yeni bir anlaşma imzaladığı aktarıldı.

Açıklamada, Microsoft'un, OpenAI'in "kamu yararına faaliyet gösteren şirket" olarak yapılanmasını ve yeniden sermayelendirme planını desteklediği kaydedildi.

Yeniden sermayelendirmenin ardından Microsoft'un, OpenAI'da yaklaşık 135 milyar dolarlık yatırımla yüzde 27 hisseye sahip olacağı belirtilirken, bu oranın çalışanlar, yatırımcılar ve OpenAI Vakfı dahil tüm sahipler dikkate alındığında geçerli olduğu ifade edildi.

Açıklamada, OpenAI'in son yatırım turları öncesinde Microsoft'un kar amaçlı kısmında yüzde 32,5 hisseye sahip olduğu bildirildi.

OpenAI'ın, Microsoft'un öncü model ortağı olmaya devam edeceği belirtilen açıklamada, Microsoft'un, OpenAI'in ürünleri ve modelleri üzerindeki fikri mülkiyet haklarını 2032 yılına kadar elinde tutacağı kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, OpenAI'in Microsoft'tan 250 milyar dolarlık ek Azure hizmeti satın alma taahhüdü verdiği belirtildi.

