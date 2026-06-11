Microsoft'un oyun bölümü Xbox'ta gelirler azaldı, işten çıkarmalar kapıda

Microsoft'un oyun birimi Xbox'ta önemli sayıda çalışanın işine son verilmesi planlanıyor. Bloomberg News'un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre; işten çıkarmaların boyutu henüz netleşmezken, kararın şirketin 30 Haziran'da sona erecek mali yılının hemen ardından uygulanması bekleniyor.

Şubat ayında Xbox'ın başına geçen CEO Asha Sharma, göreve geldikten sonra birimin mali performansını iyileştirmeye yönelik kapsamlı bir dönüşüm süreci başlattı.

"Bu şekilde devam edemez"

Sharma, çalışanlara gönderdiği ve daha sonra Xbox blogunda yayımlanan mesajında, şirketin performansına ilişkin dikkat çekici veriler paylaştı.

Buna göre Xbox'ın işletme performansını ölçmek için kullanılan "hesap verebilirlik marjı" yüzde 3 seviyesine kadar geriledi. Sharma, Activision Blizzard King satın alımı hariç tutulduğunda son beş yılda içerik geliştirme, platform yatırımları ve donanım desteği için 20 milyar dolardan fazla harcama yapıldığını belirtti.

Buna karşın aynı dönemde yıllık gelirlerin yaklaşık 500 milyon dolar azaldığını ifade eden Sharma, mevcut yapının sürdürülebilir olmadığını vurgulayarak, "İleriye dönük olarak bu devam edemez" değerlendirmesinde bulundu.