İZMİR / EKONOMİ

Küresel teknoloji liderlerinden Midea, Teka Grubu’nun satın alımını tamamladı. Bu stratejik adımla, Teka Grubu’nun küresel rekabet gücünün daha da arttırılması ve grubun yeni ürün kategorilerinde, yeni pazarlarda hızlı bir genişleme fırsatı yakalaması hedefleniyor. Midea Grubu’nun Uluslararası İş Birimi Başkanı Jian Fu, “Midea ailesinin bir üyesi olarak Teka Grup'a sıcak bir karşılama yapmaktan ve dünyanın iki büyük markasını birleştirmekten mutluluk duyuyoruz. Midea'nın teknoloji ve üretim mükemmelliği ile Teka'nın güçlü marka mirası ve tüketici iç görüsü, tüm dünyaya yenilikçi çözümler ve yeni ürünler sunacak” diye konuştu.

Teka Grup CEO'su Mauro Correia ise, "Midea Grubu ile birleşme Teka için heyecan verici yeni bir dönemi temsil ediyor. Bu entegrasyon ticari gelişimimizi hızlandıracak, endüstriyel ve Ar-Ge yeteneklerimizi geliştirecek, yeni pazarlara ve kategorilere erişimimizi genişletmemize ve müşterilerimize, iş ortaklarımıza daha da yenilikçi çözümleri ve tasarımları sunmamıza olanak tanıyacak" dedi.

1968'de kurulan Midea Group, 2024 Fortune Global 500 listesinde 277. sırada yer alan bir küresel teknoloji lideri ve dünyanın en büyük akıllı ev cihazları üreticilerinden biri. Günümüzde Midea, akıllı evler, endüstriyel teknolojiler, bina teknolojileri, robotik ve otomasyon, medikal ve lojistik dahil olmak üzere altı ana iş kolunda faaliyet gösteriyor. Satın alma süreci, Midea'nın inovasyon ve teknoloji alanındaki yatırımları düşünüldüğünde, Teka Grup'un finansal istikrarını, operasyonel verimliliğini ve pazar liderliğini daha da sağlamlaştırırken, Grubun müşterileri, iş ortakları ve çalışanları için süreklilik ve yeni büyüme fırsatlarını getirmesi bekleniyor.