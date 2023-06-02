  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Şirket Haberleri
  3. Migros 44 mağaza daha açtı
Takip Et

Migros 44 mağaza daha açtı

Migros, mayıs ayında 44 mağaza açarak toplam mağaza sayısını 3 bin 49'a yükseltti.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Migros, mayısta 44 mağaza açılışı gerçekleştirdi.

Migros'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Şirketimizin, ekli listede belirtilen 26 adet Migros, 15 adet Migros Jet, 2 adet Macrocenter ve 1 adet toptan formatında toplam 44 satış mağazası mayıs ayı içerisinde ekte belirtilen tarihlerde hizmete açılmıştır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, 31 Mayıs itibarıyla şirketin toplam mağaza sayısının 3 bin 49'a yükseldiği bildirildi.