Migros 44 mağaza daha açtı
Migros, mayıs ayında 44 mağaza açarak toplam mağaza sayısını 3 bin 49'a yükseltti.
AA
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Migros, mayısta 44 mağaza açılışı gerçekleştirdi.
Migros'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Şirketimizin, ekli listede belirtilen 26 adet Migros, 15 adet Migros Jet, 2 adet Macrocenter ve 1 adet toptan formatında toplam 44 satış mağazası mayıs ayı içerisinde ekte belirtilen tarihlerde hizmete açılmıştır." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, 31 Mayıs itibarıyla şirketin toplam mağaza sayısının 3 bin 49'a yükseldiği bildirildi.