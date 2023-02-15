Migros: 66 mağazamız kullanılamaz durumda
Migros, depremden etkilenen 10 ilde sahip oldukları 228 mağazadan 66'sının kullanılamaz durumda olduğunun değerlendirildiğini ve 22 çalışma arkadaşlarının da hayatını kaybettiğini bildirdi.
Migros Ticaret A.Ş, 6 Şubat 2023 günü yaşanan depremlerde yaşanan kayıp ve zararlarla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklamada bulundu.
Şirketin açıklamasında 31 Ocak 2023 itibarıyla ülke genelinde 2 bin 927 mağazalarının bulunduğu ve depremden etkilenen 10 ilin tamamında kiralık ve sigortalı toplam 228 mağazaya sahip olunduğu bildirildi.
Bu mağazalardan 66’sının kullanılamaz durumda olduklarının değerlendirildiği belirtilirken 22 Migros çalışanının hayatını kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıkları ifade edildi.