Migros: 7 bin 875 personel kadroya alındı

Migros, Türkiye genelindeki 43 dağıtım merkezinde yaşanan operasyonel sürece dair açıklama yayımladı.

Şirketten yapılan açıklamada, operasyonel sürdürülebilirlik kapsamında daha önce taşeron firmalar bünyesinde çalışan 7 bin 875 personelin Migros kadrosuna dahil edildiği ve bünyesindeki 45 bin çalışanı kapsayan Toplu İş Sözleşmesi (TİS) ve sendikal hakların tüm personele tanımlandığı ifade edildi.

Şirketin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Çalışanlarımızın büyük çoğunluğu, sağlanan bu hakları memnuniyetle karşılayıp iş başı yapmak isterken, bir grup çalışan, defalarca uyarımıza rağmen her geçen gün artan şekilde yasa dışı eylemlerine devam etmekte, iş yeri faaliyetlerini durdurmaktadır. Daha önemlisi, bunların bir kısmı da çalışmak isteyen arkadaşlarımıza sözlü taciz ve fiziki müdahalelerde bulunarak iş güvenliğini tehdit etmeye başlamışlardır.

"141 kişinin iş akitleri yürürlükteki mevzuat ve şirket politikaları çerçevesinde feshedilmek zorunda kalınmıştır"

Gelinen noktada, kanuna aykırı eylemleri sürdüren bu kişilerle yol ayrımına gidilmesi, gıda tedarik zincirinin sürekliliğinin sağlanması bir kenara, çalışan güvenliği ve iş huzuru açısından zorunlu hale gelmiştir. Sorumluluğumuz sadece işimizin devamlılığını sağlamak değil, çalışma arkadaşlarımızın refahını ve güvenliğini garanti altına almaktır. Bu nedenle yapılan sözlü ve yazılı bilgilendirmelere rağmen eylemlerini sürdüren 141 kişinin iş akitleri, yürürlükteki mevzuat ve şirket politikaları çerçevesinde feshedilmek zorunda kalınmıştır.