Migros, Avrupa'nın En Güçlü 50 Gıda Perakendecisi listesinde 2. sırada

Migros, Avrupa’nın en saygın perakende dergilerinden ESM: European Supermarket Magazine ve Brand Finance iş birliğiyle hazırlanan “Avrupa'nın En Güçlü 50 Gıda Perakendecisi-2025” listesinde bir kez daha liderler arasına girmeyi başardı.

Listede 2.’liğe yerleşen Migros, 9.8 puanla en yüksek itibar puanına sahip perakendeci oldu. Marka Gücü Endeksi puanını yükseltirken en yüksek not AAA+ olan Marka Gücü Endeksi derecelendirmesini korudu.

Migros Grubu İcra Başkanı Özgür Tort, “Migros, yaşamın her anında değer odaklı hizmet anlayışıyla sektörde ayrışan bir yapıya sahip. Halkımızın sağlığını ve sosyal yaşamlarını desteklerken hayatlarına hız ve kolaylık katıyor, kalite standartlarımızdan taviz vermeden aile bütçelerine katkı sağlıyoruz. 81 ilde farklı formattaki mağazalarımız ve online kanallarımız, 75 bin çalışanımız, 23.500 iş ortağımız ve milyonlarca müşterimizle çok büyük bir ekosistemiz. Migros One çatısı altında birleşen online kanallarımız, müşterilerimize ihtiyaç duydukları tüm alanlarda hizmet sunmaya odaklandığımız entegre yapımız ve birbirini tamamlayan iştiraklerimizle yepyeni iş kolları yaratıyor, yeni nesil perakendeye öncülük ediyoruz. Müşteri deneyimini artırmak için geliştirdiğimiz teknolojileri tüm iş yapış biçimlerimize entegre ediyoruz. Bu sayede artık yalnızca bir perakende şirketi değil, güçlü bir perakende teknoloji şirketi olarak konumlanıyoruz. Ulaştığımız bu uluslararası başarı, attığımız doğru adımları bir kez daha teyit ediyor” dedi.