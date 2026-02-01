Migros, dağıtım merkezi çalışanlarına sağladığı imkanları açıkladı

Migros'tan yapılan açıklamaya göre; dağıtım merkezi çalışanlarının, Migros kadrosuna geçmesiyle birlikte, 54 yıldır iş kolunda örgütlü ve yetkili olan Tez-Koop-İş Sendikası ile gerçekleştirilen Toplu İş Sözleşmesi kapsamındaki haklardan ve kurumsal faydalardan yaralanabilecekleri açıklandı.

Tez-Koop-İş Sendikası’nın, 45 bin sendika üyesi çalışanı temsilen yetki belgesini Migros’a sunması üzerine, yeni dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin 20.01.2026 tarihinde başladığı ve devam ettiği belirtildi.

Buna göre, dağıtım merkezi çalışanları 2026 yılı için belirlenmiş ücretlerinin ve mevcut haklarının yanı sıra, sendikaya üye olan tüm çalışanlar gibi yeni dönem yan hak ve kazanımlardan yararlanabilecek.

Şirket, dağıtım merkezi çalışanlarına sağlanan imkanları şu şekilde sıraladı:

Toplu İş Sözleşmesi ile Sağlanan Nakdi Haklar: İkramiye, yakacak yardımı, giyim yardımı, Ramazan ve Kurban Bayramı ve izin harçlığı, öğrenim gören çocuklarına tahsil yardımı, doğum, ölüm, evlenme ve askerlik yardımları

Ulaşım ve Servis İmkanları: Servis hizmetine ek olarak, ilgili belediyeler tarafından belirlenen abonman tutarına göre yol parası desteği.

İzin Hakları: İş Kanunu’ndan gelen izin haklarının yanı sıra ek 2 gün yıllık izin hakkı ve evlilik, taşınma, doğum, ölüm, sünnet ve süt izinleri.

Migros Çalışanlarına Özel Avantajlar: BES programına katılan ve maaşının %4’ü kadar prim ödeyen çalışanlara bir o kadar da Migros katkısı, özel sağlık sigortasında %50 Migros desteği, Migros alışverişlerinde %5 indirim, çalışan ve ailesinden toplam 5 kişinin faydalanabildiği özel mobil hat indirimi.