Migros Grubu İcra Başkanı Özgür Tort: Migros, perakende dönüşümüne öncülük ediyor

Toplantıda Migros Grubu İcra Başkanı Özgür Tort, Migros Genel Müdürü Mustafa Bartın ve Migros Grubu CFO’su Cem Doğan ile Migros iştiraklerinden Migros One Genel Müdürü Orçun Onat, MoneyPay Genel Müdürü Mehmet Müstehlik ve Mimeda Genel Müdürü Kına Demirel birer sunum gerçekleştirdi.

Migros Grubu İcra Başkanı Özgür Tort yaptığı açılış konuşmasında; şirketin vizyonunu, büyüme stratejisini ve dijital dönüşümü önceliklendiren iş modelini aktararak, önümüzdeki döneme ilişkin hedeflerini paylaştı. Tort, “Dünyada perakende bir dönüşüm içerisinde ve Türkiye’de de bu dönüşüme Migros öncülük ediyor. Bugün tüketiciler için artık hız ve kolaylık vazgeçilmez bir yer tutuyor. Müşteri tek bir noktadan tüm işlemlerini yönetebilmek istiyor. Biz de bu doğrultuda ana iş modelimiz omnichannel ile onların ihtiyaç duydukları her alanda birbirini besleyen hizmetler sunuyoruz. Bunun gerektirdiği güçlü dijital altyapı ise Migros’un ayrıştığı nokta. Bu da yeni iştirak ve girişimlerimizin oluşmasına, birlikte dinamik bir ekosistem yaratmamıza imkân sağlıyor” açıklamasını yaptı.

Migros Genel Müdürü Mustafa Bartın, Migros’un yapay zekâ destekli operasyon ve stok yönetimi ile mağaza içi dijitalleşmenin serbest nakit akışına etkisini vurguladı. Elektronik raf etiketi ve Jet Kasa gibi teknoloji yatırımlarının operasyonlara sağladığı somut sonuçları paylaştı. Migros’un güçlü büyüme stratejisinin arkasındaki adımları aktaran Bartın, “Ürün ve hizmetlerimize erişim ve kişiselleştirmeyi önceliklendirerek kesintisiz hizmet akışı sağlıyoruz. Fiziki mağaza ve online operasyonlarımızın coğrafi yayılımıyla sipariş karşılama oranımızı daha da yükseltiyoruz” dedi.