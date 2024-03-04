Migros, Hayat Hatay markalı ürünleri raflarına taşıyor

Migros, deprem bölgesi üreticilerine destek amacı ile harekete geçen ilk perakendeci olarak bölgede alım seferberliği başlamasına öncülük etmişti. Bölgeye verdiği güçlü desteğe şimdi bir yenisini daha ekledi. Hatay Valiliği'nin öncülüğünde hayata geçirilen “Hayat Hatay” projesi için Gürata ve Zzef koordinasyonunda ilk adımı atan Migros, Hataylı kadın kooperatifinin ürünlerini, ambalajlama, standardizasyon ve kalite kontrollerini yaparak Hayat Hatay markalı ürünleri ülke çapında raflarına taşıyor.

Depremin vurduğu Hatay’da yaraların sarılması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyleyen Hatay Valisi Mustafa Masatlı, “Valiliğimiz tarafından yürütülen “Hayat Hatay” projesi kapsamında şehrimizde faaliyet gösteren kadın kooperatiflerini tek çatı altında topladık. Ürün güvenliğini sağlayarak, üreticilerin ürünlerini doğrudan alıp, Belen ilçesinde kurduğumuz lojistik merkezinde topladık. İlimizdeki girişimci kadınlarımız, bölgenin kalkınması ve kendilerine gelir yaratmak amacı ile yöremizin zengin kaynaklarından çok başarılı iş fikirleri ürettiler. Bu proje ile onlara üretmeleri için destek verdik. Ürünlerini pazarlayabilecekleri imkan yarattık. Bu projeyi hemen sahiplenen Migros’un desteğiyle kooperatiflerimizin ürünleri tüm Türkiye’ye ulaşacak. İlerleyen dönemlerde, diğer perakendecilerin raflarında da ürünlerimiz yer alacak. Hatay Valiliği olarak depremin hemen ardından, ilimizdeki narenciye üreticileri için “Beni Hafife Alma Projesi” kapsamında da tonlarca limonu dalından toplatmış ve Migros iş birliğinde Türkiye çapında satılmalarını sağlayarak, üreticilerimize destek sağlamıştık. Desteklerimiz artarak sürüyor” dedi.

Migros Grubu Pazarlamadan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Ekmel Baydur, “Hatay Valiliği'nin önderliğindeki “Hayat Hatay” projesi için çok hızlı şekilde aksiyon alarak sektörümüze öncülük ettik. Bölgenin üretim gücünü desteklemek için kesintisiz desteğimizi sürdürüyoruz. Hataylı kadın kooperatiflerimizin emeklerinin, ambalajlama ve kalite kontrol süreçlerini üstlenerek Hayat Hatay markalı ürünleri mağazalarımızda satışa sunuyoruz. İlk alıma bölgenin zengin kültürü ile harmanlanmış, Karakılçık tam buğday unu, Karakılçık pilavlık bulgur, ceviz reçeli, toz zahter, kömbe, Antakya kahvesi, Hatay Derviş pirinci ile başlıyoruz. Bu değerli proje için Hatay Valiliğine teşekkür ediyoruz” dedi.

100 bin tonu aşkın alım yaptı

Tarım Bakanlığı’nın başlattığı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin destek verdiği “Gaziantep-Hatay Üreten Yöre Üreten Türkiye” projesinde de yer aldıklarının altını çizen Baydur, “Sadece ürün almıyor, alınan ürünlerin kalitesini yükseltiyor, ulusal pazara taşıyoruz. Üreten Yöre Üreten Türkiye projesi kapsamında Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman’da da üreticilerle buluşuyoruz. Üretimlerinin devamlılığı için alım garantisi ile teşvik ediyoruz” dedi.

Baydur, “Deprem bölgesindeki yerel çiftçilerden bugüne kadar 100 bin tonu aşkın meyve-sebzeden, bakliyata, deniz ürünlerinden kuruyemişe ve temizlik ürünlerine kadar çok geniş bir yelpazede alım yaptık. Sadece Gaziantep ve Hatay’dan 1000 çeşide yakın ürün tedarik ettik. Migros’un yerel kalkınma seferberliği bölgeden doğrudan alımlarla katlanarak devam edecek” dedi.

Gürata ve Zzef İcra Kurulu Üyesi Erkan Gürkan, “Türkiye çapında yerel üreticileri buluyor, resmi kurumlarla ve perakendecilerle bir araya gelmelerini sağlıyoruz. Böylelikle yerel ürünlerin üretiminde süreklilik sağlıyor, ulusal pazara çıkarak hak ettiği değeri görmesine fırsat yaratıyoruz. Deprem bölgesine yönelik çalışmalar özel olarak bizim odak alanımızda; Valiliğimizle beraber Hayat Hatay projesini hayata geçirmekten de mutluyuz. Bu kapsamdaki çalışmalarımıza farklı yörelerde, farklı ürünlerle devam ediyoruz” dedi.