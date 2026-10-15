Migros Tarım Platformu tüm yerel üreticilere açıldı

Türkiye'nin en fazla meyve-sebze alımı yapan perakendecisi Migros, tarıma ve yerel üreticiye yönelik desteklerini tek çatı altında topladığı dijital platformu “Migros Tarım Platformu” nu hayata geçirdi. Platform; üretici ve Migros arasındaki iletişim süreçlerini dijitalleştirmeyi ve yerel üretimi güçlendirmeyi amaçlıyor. Yerel üretim gücünü kalite standartları ve geniş satış ağıyla buluşturan Migros, daha fazla üreticinin ürünlerini ülke genelindeki tüketicilerle buluşturmasına destek oluyor.

Başvurudan Rafa Uzanan Yolculuk

Üreticiler, Migros Tarım Platformu üzerinden meyve-sebze, süt-süt ürünleri, hayvancılık, balıkçılık, kuru gıda ve kadın kooperatifleri olmak üzere altı ana kategoride tedarikçi başvurusu yapabiliyor. Üye olan üreticiler, ürünlerini doğrudan Migros’a tanıtabildiği platformda; ürünün türü, üretim bölgesi ve miktarı, yetiştirme koşulları, kalite özellikleri ve mevcut belgelerine ilişkin bilgileri sisteme yükleyebiliyor.

Olumlu değerlendirilen başvuruların ardından Migros’un ilgili bölgedeki ekipleri, “üreticiyi üretim yaptığı yerde tanıma” yaklaşımıyla saha ziyaretleri gerçekleştiriyor. Ürünü ve üretim koşullarını yerinde inceleyen ekipler, kalite süreçlerini başlatıyor. Migros Tarım Platformu, üreticilere gelişim yolculuklarında da eşlik ediyor. Platform üzerinden başvuru yapan üreticiler, eğitim programlarından yararlanabiliyor, üretim süreçlerini geliştirebiliyor ve Migros’un kalite standartlarına uyum yolculuğunda destek alabiliyor. Bu süreç hem üreticilerin gelişimine katkı sağlıyor hem de sürdürülebilir ve nitelikli ürün tedarikini destekliyor. Böylece üreticiler ürünlerini Migros mağazaları, Migros web sitesi ve Migros uygulaması aracılığıyla milyonlarca tüketiciye ulaştırma imkânına kavuşuyor.

Millî Eğitim Bakanlığı Onaylı Sertifika Programları

25 ildeki 37 noktada faaliyet gösteren ve MEB sertifikalı eğitimleriyle bugüne kadar 23 bini kadın olmak üzere 30 bin kişinin gelir elde etmesine katkı sağlayan Migros Aile Kulübü’nün özel müfredatı da platforma dahil edildi. Migros Tarım Platformu üyeleri, bu müfredata erişerek Millî Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika programlarına katılabiliyor.

Migros’un Yeni Sadakat Programı: Çiftçi Money

Migros, eş zamanlı olarak üreticilere özel sadakat programı Çiftçi Money’i de hizmete aldı. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı üreticiler, Money web sitesi “money.com.tr” üzerinden ÇKS barkod numaralarını Migros’a ileterek programa katılabiliyor. Çiftçi Money üyeleri, Migros ekosisteminde gerçekleştirdikleri tüm alışverişlerden yüzde 3 Money iadesi kazanırken, kadın çiftçiler ve 40 yaş altı çiftçiler için bu oran yüzde 5’e yükseliyor.

Çiftçi Money, sağladığı Money kazanımının yanı sıra üreticilere özel avantajlar da sunuyor. Akaryakıttan operatör tarifelerine, araç ve ekipmandan dijital tarım çözümlerine, yapı market alışverişlerinden farklı hizmet alanlarına kadar pek çok ayrıcalık, anlaşmalı markalar aracılığıyla üreticilerle buluşuyor.

Migros ve Akbank’tan Platforma Üye Üretici ve Tedarikçilere Finansal Kolaylık

Migros, Migros Tarım Platformu üyelerinin finansal sürdürülebilirliğini desteklemek amacıyla Akbank iş birliğiyle önemli bir ödeme kolaylığını da hayata geçirdi. Platforma üye olan üreticiler ve tedarikçiler, belirlenen kriter ve koşulları sağlamaları durumunda alacaklarını vade tarihinden 10 gün önce ve herhangi bir faiz maliyetine katlanmadan tahsil edebilecekler.