Migros’ta toplu sözleşme görüşmelerinin başlayacağı tarih belli oldu
Migros, mevcut toplu iş sözleşmesinin sona ermesi sonrası yeni dönem görüşmelerine 20 Ocak 2026 itibarıyla başlanacağını KAP’a bildirdi.
Migros, yeni dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerine 20 Ocak 2026 tarihinde başlanacağını açıkladı.
Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2025 dönemini kapsayan mevcut toplu iş sözleşmesinin sona erdiği belirtildi. Açıklama şu şekilde oldu:
"Şirketimizin 01.01.2023 - 31.12.2025 dönemini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi dönemi sona erdiğinden, yeni dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine 20 Ocak 2026 tarihi itibarıyla başlanacaktır."