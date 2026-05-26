Migros'tan 57 bin hanenin ihtiyacına eş değer temiz enerji gücü

Migros; yenilenebilir enerji yatırımları kapsamında İzmir, Adana ve Muğla’daki güneş enerjisi santrallerine 2025 yılında Kırşehir, Malatya Yazıhan, Erzurum Pasinler, Erzincan Tercan ve Ağrı Eleşkirt’teki güneş enerjisi santrallerini ekledi. Türkiye genelinde toplam 1.000 dönümlük bir alana yayılan GES projelerinin toplam kurulu gücü 105,3 MWp seviyesine yükseldi. Migros, böylece yıllık enerji ihtiyacının %24’ünü kendi kurduğu güneş enerjisi santrallerinden karşılar duruma geldi.

57 binin üzerinde hanenin ihtiyacına eş değer enerji üretiyor

Migros’un devredeki tüm güneş enerji santralleri, 1 milyon m²’lik alana ulaştı. Bu santrallerde 183 bin 650 adet yüksek teknoloji panel kullanıldı. Migros’un kurduğu santraller, 57 binin üzerinde hanenin ihtiyacına eş değer enerjiyi tek başına karşılamaya yetecek seviyeye ulaştı. Diğer taraftan, bu santraller ile çevresel açıdan da değerli kazanımlar elde ediliyor. Migros’un güneş enerjisi santralleri yıllık 81 bin tonu aşkın karbon emisyonunun önüne geçecek. Migros, yenilenebilir enerji alanında attığı bu adımlar ile milyonlarca ağacın karbon tutma kapasitesine eş değer bir etki yaratırken, enerji ihtiyacını daha sürdürülebilir ve ekonomik biçimde karşılamayı hedefliyor.

Tuncer: Migen olarak hedefimiz uçtan uca ve verimli yenilenebilir enerji çözümleri sunmak

Migros'un GES projelerinin koordinasyonunu sağlayan, enerji verimliliği ve enerji çözümleri alanında yüzde yüz iştiraki Migen Enerji ve Elektrikli Araç Şarj Hizmetleri A.Ş'nin Genel Müdürü Şevki Tuncer, Migros'un geçtiğimiz üç yılda yaptığı 2 milyar TL'yi aşkın GES yatırımıyla bu alanda güçlü bir şekilde büyümeyi sürdürdüğünü belirtti. 8 ildeki 11 güneş enerjisi santralinin, Migros'un karbon emisyonunu 2030'a kadar yüzde 42 azaltma ve 2050'de karbon net sıfır hedefi için önemli bir adım olduğunu vurgulayan Tuncer, "Bu alandaki tecrübemizi, müşterilerimizden tedarikçilerimize ve iş ortaklarımıza, tüm ekosistemimizde yaygın hale getiriyoruz. Migen olarak hedefimiz uçtan uca ve verimli yenilenebilir enerji çözümleri sunmak. Enerji tedariğinden temiz enerji yatırımlarına, elektrikli araç şarj istasyonlarından ortak verimlilik projelerine yenilikçi çözümler geliştirmeyi sürdüreceğiz" dedi.