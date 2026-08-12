Migros'tan ilk yarıda 1 milyar 78 milyon lira net kar

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Migros, 2026'nın ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını paylaştı.

Buna göre, Migros'un konsolide satışları yüzde 4,5 artarak reel 241,3 milyar liraya ulaştı. Haziran 2026 itibarıyla 5,8 milyar lira serbest nakit akışı yaratan şirketin net nakit pozisyonu 31,8 milyar liraya yükseldi.

Migros'un toplam hızlı tüketim ürünleri (FMCG) pazar payı yüzde 9,7, modern FMCG pazar payı ise yüzde 15,3 seviyesinde gerçekleşti. Yaz sezonunun geçen yıla göre daha geç başlaması nedeniyle sezonluk mağazaların müşteri trafiği olumsuz etkilendi. Diğer taraftan online kanalların toplam satışlar içindeki payı yüzde 23,1'e çıktı.

Yılın ilk 6 ayında farklı formatlarda 115 yeni mağaza açan şirket, toplam mağaza sayısını 3 bin 830'a ulaştırdı. Yeni mağaza açılışları ve mağaza yenilemelerinin yanı sıra yatırım harcamalarının önemli bir bölümü, mağaza içi verimliliği artırmaya yönelik projelere ayrıldı. Bu dönemde 1 milyar 78 milyon lira net kar elde eden Migros, 2026 yılının ilk yarısında toplam 6,3 milyar lira yatırım gerçekleştirdi.

"Karlı büyüme odağını koruduk"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Migros Grubu İcra Başkanı Özgür Tort, Migros'un, yılın ikinci yarısına girerken ekosisteminin artan katkısıyla desteklenen karlı büyüme odağını koruduğunu belirtti.

Tort, mevcut enflasyonist koşullarda müşterilerini, yoğun promosyon ve indirim kampanyalarıyla tedarikçilerini de yanlarına alarak desteklediklerini aktararak, "Kampanyalarımızın 2. çeyrek karlılığımız üzerindeki negatif etkisine karşın ilk yarı yılı 1,078 milyon lira net karla bitirdik. Hem fiziki mağazalarımızda hem de online kanallarımızda büyüme stratejimizi kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kişisel bakım, toptan satış, yemek teslimatı gibi büyüme alanlarında yatırımlar gerçekleştirdiklerine değinen Tort, şunları kaydetti:

"Gelişmekte olan tamamlayıcı yeni iş kolları hariç tutulduğunda, ana iş kolumuzdaki karlılığımızı disiplinli maliyet yönetimimiz ve teknoloji destekli verimlilik artışlarımızla sürdürdük. Dağıtım merkezi çalışanlarımızın kadroya geçişi, enflasyon üzerinde bir artışla sonuçlanan toplu iş anlaşmasına rağmen ana iş kolumuzun karlılığını sürdürüyor olması, bu teknoloji destekli verimlilik yatırımlarımızın önemini gösterdi.

Temmuz ayında sezonluk mağazalarımızda gözlemlediğimiz müşteri trafiğindeki iyileşme, yıl sonu beklentilerimize ulaşacağımıza yönelik güvenimizi güçlendirdi. Yılın ikinci yarısında da bu ivmeyi koruyarak, hedeflerimizi gerçekleştirmeye odaklanmayı sürdüreceğiz."