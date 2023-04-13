Migros’tan taşınmaz satışı

Migros, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama Bayrampaşa'daki taşınmazını 706 milyon 505 bin liraya sattığını duyurdu.

KAP’a yapılan açıklamada, “Şirketimiz mülkiyetinde yer alan ve yukarıda bilgileri verilen İstanbul Bayrampaşa ilçesinde yer alan ve üzerinde Bayrampaşa Dağıtım Merkezi'nin bulunduğu gayrimenkul Bilgiçler Yapı İnşaat A.Ş.'ye 706.505.000 TL + KDV bedel ile satılmıştır. Söz konusu işleme ilişkin tapu devri 12 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir.” İfadelerine yer verildi.