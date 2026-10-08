Migros’tan Türkiye’nin yerli hayvan varlığını güçlendirecek yatırım

Migros, et ırkı damızlık hayvan yetiştiriciliğini desteklemek, yerli besilik hayvan varlığını artırmak ve kırmızı et üretiminde sürdürülebilir büyümeye katkı sağlamak amacıyla “Migros Et Irkı Damızlık Hayvan Çiftliği”ni hizmete açtı. 10 bin büyükbaş hayvan kapasitesine ulaşabilen çiftlik, Türkiye'de et ırkı damızlık hayvan varlığının artırılmasına yönelik uzun vadeli bir üretim modeli ortaya koyuyor.

Angus ve Hereford et ırkı anaç sığırlardan ilk dönemde 600 buzağı elde edildi

Migros Et Irkı Damızlık Hayvan Çiftliği’ne ilk etapta 3 bin 600 adet Angus ve Hereford et ırkı anaç sığır getirilerek verimliliği ve dayanıklılığı yüksek ırklar için üretime başlandı. Damızlık hayvanlardan ilk dönemde 600 buzağı doğumu gerçekleşti. Çiftlikte gebe hayvan sayısı hızla artırılarak yıllık 5.000 adet buzağı üretimi kapasitesiyle sürdürülebilir bir yapı oluşturuluyor.

140 bin metrekarelik operasyon alanında modern üretim altyapısı

Toplam 140 bin metrekarelik operasyon alanı üzerine kurulan 9 Milyon Euro değerindeki tesiste, 36 bin metrekarelik yarı açık alanda 14 ahır, kapalı revir, 12 bin ton kapasiteli silaj depolama alanı, 5 bin metrekarelik kaba yem deposu ve 4 bin ton kapasiteli yer altı sıvı gübre tahliye merkezi bulunuyor. Migros Et Irkı Damızlık Hayvan Çiftliği, şu an için 1 milyar TL değerinde hayvan ve yem stoğu ile faaliyetini sürdürüyor. Çiftlikte, hayvanların yaşına, gelişim ve fizyolojik ihtiyaçlarına uygun kaba ve yoğun yemler tam otomasyonlu sistemlerle hazırlanıyor. Konusunda uzman veteriner hekimler, zooteknistler, ziraat mühendisleri ve veteriner teknikerlerden oluşan ekip tarafından hayvanların gelişimi, adaptasyon ve genetik ıslah süreçleri kayıtlı yetiştiricilik sistemleriyle yönetiliyor. Çiftlikte tüm et ırkı damızlık hayvanlar sektörde bir ilk olarak Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası güvencesi altında.

Yerli üretim ve bölgesel ekonomiye katkı

Migros Et Irkı Damızlık Hayvan Çiftliği aynı zamanda bölgesel ekonomiye de güçlü bir katkı sunuyor. Çiftliğin yem ihtiyacında kullanılan sezonluk bitkiler çevredeki çiftçilerden tedarik edilerek yerel üreticilere düzenli ve öngörülebilir bir pazar oluşturuluyor. Böylece yatırımın yarattığı ekonomik değer çiftlik sınırlarının ötesine taşınıyor. Meyve suyu üreticilerinden meyve posaları alınarak sıfır atık yaklaşımı ile döngüsel ekonomiye katkı sağlanıyor.

Ekmel Baydur: Mevcut hayvan varlığından ürün elde eden yapımıza yeni anaçların Türkiye’de yetişmesini esas alan uzun vadeli bir üretim modeli ekledik

Migros Grubu Pazarlama İcra Kurulu Üyesi Ekmel Baydur; “Migros olarak, yılda 40 bin ton dana ve kuzu etini müşterilerimizle buluşturuyor, Türkiye'nin dört bir yanındaki yetiştiricilerimizden yılda yaklaşık 600 bin küçükbaş ve 100 bin büyükbaş hayvan tedarik ediyoruz. Besi çiftliğimiz ve MİGET et üretim işletmemizin yanında, bu zincirin ilk adımına katkı sağlayan damızlık hayvan çiftliğimizi hayata geçirdik. Mevcut hayvan varlığından ürün elde eden yapıya, et ırkı damızlık hayvanların Türkiye’de çoğalmasını ve yeni anaçların burada yetişmesini esas alan uzun vadeli bir üretim modeli ekledik. Ölçeği, teknolojisi ve uçtan uca izlenebilirliğiyle bu yatırımın kırmızı et üretiminde Türkiye’ye kalıcı bir değer sağlayacağına inanıyoruz” dedi.