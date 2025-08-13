Migros'un satışları yılın ikinci çeyrek döneminde yüzde 5,7 arttı

Migros, 2025 yılının 2. çeyrek bilançosunu açıkladı. Şirket piyasa beklentisinin altında 281 milyon TL net kâr açıkladı. Piyasa beklentisi 938 milyon TL net kâr açıklaması yönündeydi.

Şirket, geçen sene 6 aylıkta 1,9 milyar TL olarak açıkladığı net kârını, geriye dönük, 2,6 milyar TL olarak düzeltti. Net kâr, yıllık bazda yüzde 10,6 oranında artarken, bir önceki çeyreğe göre yüzde 40,6 oranında artış gösterdi. Net kâr marjı ise yıllık bazda 0,63 puanlık azalışla yüzde 0,31 seviyesinde gerçekleşti.

Ciroda reel olarak kaydedilen büyüme (yıllık yüzde 5,7) , brüt kârın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artmasına katkı sağladı. Şirket bu çeyrekte 1 milyar TL finansman gideri kaydetti. Şirketin net parasal pozisyon kazancı 4,5 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Şirket ilk çeyrekte 5,9 milyar TL net parasal pozisyon kazancı kaydemişti.

Yüksek finansman gideri, net parasal pozisyon kazancındaki gerileme ve operasyonel giderlerdeki artış net kârın baskılanmasına neden oldu.

Satış geliri yüzde 5 arttı

Bloomberg'ün haberine göre, şirketin 2025 yılı 2. çeyrek döneminde satış gelirleri yüzde 5,68 artış göstererek piyasa beklentisine paralel 92 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Bir önceki çeyreğe göre satış gelirleri yüzde 16,9 arttı. 2. çeyrekte brüt kâr yıllık yüzde 10 artışla 21,9 milyar TL olurken, brüt kâr marjı yıllık 0,95 puan artışla yüzde 23,86 seviyesinde gerçekleşti.

Faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr (FAVÖK) yıllık bazda yüzde 10,6, çeyreksel bazda yüzde 40,6 artarak piyasa beklentisine paralel 5,2 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. FAVÖK marjı da yıllık 0,25 puan, çeyreksel 0,95 puan artışla yüzde 5,65 seviyesinde gerçekleşti. Şirket bir önceki çeyrekte yüzde 4,70 FAVÖK marjı elde edilmişti.

Şirketin nakit değerleri 2. çeyrekte 22,1 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Bir önceki çeyrek 19,4 milyar TL seviyesindeydi. İşletme faaliyetlerinden 8,7 milyar TL nakit girişi sağlandı. Yatırım faaliyetlerinden 4,6 milyar TL nakit çıkışı olurken, finansman faaliyetlerinden 5,2 milyar TL nakit çıkışı oldu.

2025 yılının 2. çeyreğinde 41 mağaza açılışı gerçekleştiren şirketin toplam mağaza sayısı 30 Haziran 2025 itibarıyla 3 bin 683 seviyesine ulaştı. 2024 sene sonundaki mağaza sayısı 3 bin 621 seviyesindeydi.

Altı aylık ciro 175 milyar TL oldu

Migros 6 aylık döneminde 175 milyar TL ciro elde etti. 6 aylık dönemde cirosu yıllık bazda yüzde 7 arttı. Şirket bu dönemde 42 Milyar TL brüt kâr elde ederken, brüt kâr marjı yüzde 24 seviyesinde gerçekleşti ve bir önceki yıla kıyasla 2,39 puan arttı.

Şirket 2025 yılının ilk 6 aylık döneminde yüzde 5'lik marjla 8,9 milyar TL FAVÖK elde etti. Şirketin FAVÖK rakamı yıllık bazda yüzde 63,33, FAVÖK marjı ise yıllık bazda 1,76 puan arttı.

Migros 2025 yılının ilk 6 ayında 1,3 milyar TL net kâr elde etti. Şirketin 6 aylık net kârı yıllık bazda yüzde 49,84 düştü. Şirket 6 aylık dönemde 791 milyon TL ertelenmiş vergi gideri yazdı. 6 aylık dönemde net finansman gideri yıllık yüzde 13 artışa 1,8 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.