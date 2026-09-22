Mihsap’tan mali müşavirler için yapay zekâ hamlesi

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Dünya genelinde yapay zekâ, mesleklerin çalışma biçimlerini değiştirirken iş süreçlerini ve sunulan hizmetleri yeniden şekillendiriyor. Muhasebe ve mali müşavirlik alanındaki dönüşümü büyüme stratejisinin merkezine alan Mihsap, bu değişimin sunduğu fırsatları değerlendirerek yapay zekâ yatırımlarına hız veriyor.

Yapay zekâ tabanlı muhasebe platformu Mihsap, InvisiDocs iş birliğiyle geliştirdiği yeni ürünlerini kullanıma sunuyor. Bugüne kadar 500 milyondan fazla evrakın işlendiği platform, belge zekâsı ve gerçek veriye dayalı yapay zekâ teknolojileriyle mali müşavirlerin günlük işlerini hızlandırmayı ve muhasebe verilerinden daha fazla bilgi üretmelerini sağlamayı hedefliyor. Şirket, muhasebe yazılımlarının veriyi anlayan ve karar süreçlerini destekleyen çalışma araçlarına dönüşmesini amaçlıyor.

Yeni ürünlerle fatura, fiş, dekont ve banka ekstresi gibi finansal belgelerin işlenmesi, mükellef verilerinin analiz edilmesi, rapor oluşturulması ve muhasebe verilerinin doğal dille sorgulanması gibi kullanım alanlarının geliştirilmesi amaçlanıyor. Farklı dönem ve mükellef verilerinin karşılaştırılması ve tekrarlayan işlemlerin otomatikleştirilmesiyle mali müşavirlerin danışmanlık hizmetlerine daha fazla zaman ayırması hedefleniyor.

İş birliği kapsamında InvisiDocs’un belge zekâsı ve yapay zekâ servisleri, Mihsap’ın muhasebe verisi ve kullanıcı deneyimiyle bir araya getiriliyor. Muhasebe, mali müşavirlik ve ERP-finans yazılımlarına API’ler üzerinden entegre edilebilen bu altyapının ilk uygulaması Mihsap üzerinde hayata geçirildi. InvisiDocs, yazılım şirketlerinin kendi bünyelerinde sıfırdan yapay zekâ ekipleri kurmalarına gerek kalmadan bu teknolojileri ürünlerine daha hızlı entegre etmelerine olanak sağlayan bir altyapı sunuyor.

Mihsap Kurucu Ortağı Mustafa Çağrı Şafak, “Amacımız, mali müşavirlerin sahip olduğu veriyi anlayan, analiz eden ve ihtiyaç duydukları bilgiye hızlı şekilde ulaşmalarını sağlayan yeni bir çalışma ortamı oluşturmak” dedi. Şafak, önümüzdeki dönemde yapay zekâ yatırımlarını artırmayı ve Türkiye’de geliştirilen teknolojiyi küresel pazarlara taşımayı hedeflediklerini belirtti. Şafak, platformun geniş kullanıcı ağı ve gerçek muhasebe verisinin InvisiDocs teknolojileriyle birleştirilmesinin yeni hizmetlerin geliştirilmesinde önemli bir rol oynadığını vurguladı.

InvisiDocs Kurucu Ortağı Serdar Turan ise “Mihsap’ın sektördeki güçlü kullanıcı ağı ile InvisiDocs’un yapay zekâ teknolojilerini bir araya getirerek Türkiye’den dünyaya taşınabilecek çözümler geliştirmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı. Turan, yapay zekânın önümüzdeki dönemde yazılımların temel çalışma biçimlerinden biri haline geleceğini belirtti.