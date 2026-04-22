Mikro-mimarlık yükselişte: Metrekare değil verimlilik öne çıkıyor

“Mikro-mimarlık” olarak adlandırılan bu yaklaşım, estetik kaygıların ötesine geçerek mekânın kullanım kapasitesini artırmayı hedefliyor. Aura Design Kurucusu ve Türk Serbest Mimarlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Filiz Cingi Yurdakul, şehirlerde kişi başına düşen yaşam alanının giderek azaldığını belirterek, doğru planlama ile yüzde 30’a varan alan verimliliği sağlanabileceğini ifade etti.

Türkiye’de özellikle büyük şehirlerde 50–75 metrekare aralığındaki konutların oranı yüzde 40 seviyelerine yaklaşırken, bu değişimin hane yapısındaki dönüşüm, bireysel yaşam tercihlerinin çeşitlenmesi ve konut erişilebilirliğiyle doğrudan bağlantılı olduğu vurgulanıyor.

Türkiye'de değişen konut profili

Uzmanlar, bu ölçekteki konut tasarımının yalnızca küçülme anlamına gelmediğine dikkat çekiyor. Modüler ve çok amaçlı mobilyalarla yüzde 20–25 oranında ek kullanım alanı yaratılabileceği belirtilirken, 35–45 metrekarelik yaşam birimlerinin esnek planlamalarla farklı ihtiyaçlara cevap verebildiği ifade ediliyor. Ayrıca özel depolama çözümleri sayesinde mekânın fiziksel sınırlarının ötesinde bir kullanım kapasitesi sağlanabiliyor.

Küçülen konut ölçeğinin sürdürülebilirlik açısından da önemli avantajlar sunduğu belirtiliyor. Daha kompakt yapılar, enerji tüketimini azaltırken işletme verimliliğini artırıyor; daha az malzeme kullanımı ise inşaat süreçlerinin çevresel etkisini düşürüyor. Bu durum aynı zamanda kent genelinde altyapı üzerindeki yükün dengelenmesine katkı sağlıyor.

Mekânsal kalite ve karar disiplini

Filiz Cingi Yurdakul, “Artık alan büyüklüğünü değil, mekânsal verimliliği konuşuyoruz. Kullanıcının ihtiyaçlarına yanıt veren esnek ve dönüşebilir alanlar tasarlamak mimarlığın temel sorumluluklarından biri haline geldi” dedi.

Mikro-mimarlık yaklaşımının özellikle tek kişilik haneler, genç profesyoneller ve esnek yaşam modellerini benimseyen kullanıcılar için erişilebilir çözümler sunduğu ifade edilirken, bu modelin yalnızca bireysel tercihlerle sınırlı kalmayıp konut tipolojilerini, proje geliştirme süreçlerini ve kentsel planlama kararlarını da etkilediği değerlendiriliyor.