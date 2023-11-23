Mikrolink, Huawei Connect 2023-Paris’ten ödüllerle döndü

Farklı endüstrilerin ihtiyaçlarına uygun fonksiyonel değerler yaratan Huawei 15-16 Kasım’da Fransa’nın başkenti Paris’te Huawei Connect 2023’te sektör liderleriyle buluştu. Paris Expo Porte de Versailles'da düzenlenen etkinlik bu yıl "Yeşil ve Dijital Dönüşümü Birlikte Hızlandırın" sloganını sahiplendi. Yüzlerce küresel düşünce liderlerinin, iş ve teknoloji girişimcisinin ve uzmanın katıldığı etkinliğe Türkiye’den katılan sayılı şirket arasında telekomünikasyon ve bilişim sektöründe uluslararası alanda faaliyet gösteren Mikrolink de katıldı.

Huawei’yle uzun yıllardır projeler geliştiren ve sektöre fayda sağlayan başarılı projelere imza atan Mikrolink’i temsilen Mikrolink’in Global VP Doğan Eraslan katıldı ve dijital dünyanın geleceği ve Mikrolink ile Huawei arasındaki başarılı iş birlikleri ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Ayrıca Mikrolink düzenlenen ödül töreninde “Huawei Excellent Contribution And Key Project Success” ödüllerine de layık görüldü ve Türkiye’den dünyaya bir başarı hikayesi yazdığını bir kez daha gösterdi.

“Profesyonelce yaptığımız iş ortaklığımızın takdir görmesinin mutluluğunu yaşıyoruz”

Geleceğin dijital dünyayla var olacağını ve bu geçişi hızlandırmak için atılan adımların ne olması gerektiğine odaklanan Huawei Connect 2023 uzun yıllardır dünyanın önemli isimlerini bir araya getiren bir etkinlik olarak gerçekleştiriliyor. Uzman konuşmaları, sergiler ve deneyim alanlarından oluşan etkinliğin önemli katılımcıları arasında yer alan Mikrolink’in Global VP Doğan Eraslan “Huawei ortak bir vizyonla yarınları iyileştirmek için önemli projeler gerçekleştirdiğimiz partnerimiz. Bugün burada olmaktan dolayı son derece sevinçli ve gururluyuz. Mikrolink global sistem entegratörü olarak dünyanın birbirinden önemli projelerine imza atmış bir şirket ve içerisinde bulunduğu her projeyi ileri götürecek bir teknolojiye sahip. Huawei Connect 2023’te de gördük ki kurduğumuz teknolojik altyapı ve çalışma sistemimiz dünyanın en yüksek standartlarını kapsıyor. Ayrıca buradan ödüllerle dönüyoruz ve profesyonelce yaptığımız iş ortaklığımızın takdir görmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu ödülü almamızı sağlayan başta Mikrolink’teki tüm ekip arkadaşlarıma ve Huawei ekibine teşekkür ederim.”dedi.