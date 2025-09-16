Mikrolink ITS, işletmeler için dijital omurgayı yeniden tanımlıyor

Telekomünikasyon sektöründe çeyrek asırdır köklü birikimiyle tanınan Mikrolink, bilgi teknolojileri (BT) alanındaki yetkinliklerini uzun süredir genişleterek kurumsal müşterilerine yönelik sunduğu kapsamlı BT altyapı çözümlerini tek bir çatı altında sunarak, dikkat çekiyor. Uzun yıllardır büyük ölçekli ve kritik telekomünikasyon projelerinde edindiği operasyonel gücünü, kurumsal dijital dönüşüm süreçlerine başarıyla taşıyan Mikrolink, tekil ürün ve cihaz satışının ötesinde, işletmelere anahtar teslim, uçtan uca altyapı kurulum ve entegrasyon hizmetleri sunuyor. Şirket bünyesinde stratejik teknoloji birimi olarak konumlandırılan Mikrolink ITS departmanı veri merkezlerinden ağlara, bulut teknolojilerinden siber güvenliğe kadar tüm BT altyapı bileşenlerinde bütüncül çözümler geliştiriyor. Bu kritik adımla Mikrolink, telekomünikasyon sektöründeki deneyimini dijital dönüşümün güçlü bir çözüm ortağı olma vizyonuyla pekiştiriyor.

Sektörün geleceğini yazıyor

Mikrolink, global bir sistem entegratörü olarak edindiği uzmanlığı, yeni nesil BT çözümleriyle işletmelerin dijital altyapısına taşıyor. Şirket, kurumsal müşterilerinin operasyonel verimliliğini ve rekabet gücünü artırmayı hedefleyen bir yaklaşımla, her bir projeye özgü, esnek ve sürdürülebilir altyapılar tasarlıyor. Mikrolink ITS'in sunduğu hizmetler arasında veri merkezi tasarımı ve işletimi, BT altyapı yönetimi, ağ altyapısı ve edge bilişim, bulut dönüşümü, yapay zekâ çözümleri, veri analitiği, felaket kurtarma ve siber güvenlik gibi kritik alanlar yer alıyor. Bu geniş hizmet yelpazesi, işletmelerin teknolojiyi dinamik, stratejik ve güçlü bir yatırım aracı olarak görmelerini sağlamayı amaçlıyor. Mikrolink'in bu alandaki vizyonu, sektöre yön veren deneyimi en son teknolojilerle birleştirerek, sektörün bugünkü ihtiyaçlarına çözüm sunmanın ötesine geçiyor ve onları geleceğe de hazırlıyor.

Konuyla ilgili Mikrolink Türkiye Genel Müdürü Taşkın Öktem şunları söyledi "Mikrolink olarak, uzun yıllara dayanan deneyimimizle, teknolojinin doğru ellerde ve doğru amaçla kullanıldığında nasıl dönüştürücü bir güç olabileceğini çok iyi biliyoruz. Amacımız, en karmaşık teknolojik altyapıları bile basitleştirerek, işletmelerin kendi ana işlerine odaklanmalarını sağlamak. Telekomünikasyon sektöründe edindiğimiz operasyonel mükemmellik ve güvenilirlik anlayışımızı, yıllardır olduğu gibi şimdi de BT altyapı çözümlerinde aktif olarak kullanıyoruz. Böylelikle sektörün geleceğini yazıyor, her bir çalışmamızı bir mühendislik projesi olarak ele alarak, iş sürekliliğini ve güvenliğini en üst seviyede tutacak çözümler geliştiriyoruz. Mikrolink ITS ile uçtan uca çözüm sunarak, teknolojiyi bir yük olmaktan çıkarıyoruz. Böylece operasyonel verimliliğini artırmak, iş süreçlerini optimize etmek ve rekabet avantajı kazanmak isteyen, başta özel şirketler ve kamu kurumları olmak üzere tüm işletmelere BT çözümleri sunuyoruz. Çözümlerimizi iş süreçlerinin ayrılmaz ve verimli bir parçası haline getirme vizyonumuzla hayata geçiriyoruz." dedi.

Öktem'in de bahsettiği gibi bu strateji, Mikrolink’in sektördeki öncü konumunu sağlamlaştırarak, müşterilerinin ihtiyaçlarına en uygun yaklaşımları sunan ve bu alandaki yetkinliğini vurgulayan güvenilir bir iş ortağı olarak algılanmasını pekiştiriyor. Mikrolink ITS özellikle dijital dönüşümün hız kazandığı günümüzde işletmelerin karşılaştığı karmaşık teknolojik sorunlara bütüncül bir cevap niteliği taşıyor. Mikrolink’in sunduğu anahtar teslim çözümler, farklı tedarikçilerle çalışmanın getirdiği operasyonel zorlukları ortadan kaldırarak, projelerin daha hızlı ve sorunsuz ilerlemesini sağlıyor. Bu sayede işletmelerin teknolojik altyapılarını sadece mevcut ihtiyaçlarına göre değil, aynı zamanda gelecekteki büyüme hedeflerine uygun olarak planlamalarına olanak tanıyor. Mikrolink, global bir sistem entegratörü olarak çeyrek asırdır gösterdiği yetkinliği, kurumsal dünyada dijital dönüşümün her aşamasında sergilemeyi hedefliyor.