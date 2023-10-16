Mikroterra Teknoloji, tarımdaki su israfına odaklandı

EKONOMİ/BURSA

ULUTEK Teknopark, birçok yenilikçi firmaya ev sahipliği yapmaya devam ederken bünyesindeki Mikroterra Teknoloji’den tarım sektörüne can suyu olacak önemli bir proje çıktı. İklim krizinin etkilerini göz önünde bulundurarak, tarımın sürdürülebilirliği ve verimliliği üzerine odaklanan Mikroterra Teknoloji tarafından geliştirilen proje ile tarımda israfın engellenmesine katkı sunulacak. Önümüzde tüm dünyayı etkileyecek iklim krizi gibi büyük bir tehdit olduğunu hatırlatan Mikroterra Teknoloji Kurucusu Mehmet Akif Kaya, “Proje, yollarda gördüğüm peyzaj sulama çalışmaları sebebiyle ortaya çıktı. Sulamada, peyzaj alanları yerine asfaltlar sulanıyor ve su israf oluyordu. Bu israfın tarım alanlarında hangi boyutlarda olduğunu öğrendiğimde bu durum beni oldukça etkiledi. Toprağın nemini, sıcaklığını ve tuzluluğunu ölçen sensörler ve yapay zeka destekli bir yazılım geliştirdik. Çiftçilerimize toprak verilerini anında sunuyor; sulama takvimleri, ekim-hasat dönemleri ve gübre kullanımını optimize etmeleriyle ilgili destek oluyoruz. Kullanıcı dostu bir ara yüz tercih ettik. Yapay zekâ asistanı sayesinde kullanımı son derece kolay” ifadelerini kullandı.