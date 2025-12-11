Milenyum Metal EFQM ile dört yıldız aldı

HİLAL SÖNMEZ/KAYSERİ

Milenyum Metal, Kayseri Serbest Bölge’de 21 bin metrekarelik kapalı alanda ütü masası, kurutmalık, ranza ve karyola üretiyor. 2003 yılında kurulan firma, 2013 yılından bu yana da yalın üretim tekniğini kullanıyor. “2013 yılından beri bütün departmanlarda verimlilik temelli çalışıyoruz. Her birimin ana felsefesi verimlilik esaslı yalın üretim üzerine kurulu” diyen Milenyum Metal Yönetim Kurulu Başkanı Metin Kantarcı, EFQM ile Kayseri’de KOBİ ölçeğinde dört yıldız aldıklarını söyledi.

Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı tarafından geliştirilen EFQM süreci hakkında bilgi veren Kantarcı, “EFQM ile KalDer vasıtası ile 2022 yılında tanıştık. 2023 yılında öz değerlendirme aldık ve 2025 yılında dış değerlendirme kapsamına girip dört yıldız aldık. Bu süreçde kurumsallaşma alanında pek çok uygulamayı hayata geçirdik. EFQM Modeli , kurumsal yönetim anlayışımızı daha olgun, sistematik ve sürdürülebilir bir yapıya dönüştürmemize önemli katkılar sağladı. Müşteri memnuniyeti, ürün kalitesi, süreç verimliliği gibi kritik göstergelerde sürekli iyileşme sağlandı. Daha bütünleşik bir stratejik planlama yapısı ile hedefler, süreçler ve sonuçlar arasında güçlü bir ilişkilendirme kurduk. Yalın üretim yaklaşımımız EFQM ile birlikte daha etkin hale geldi” ifadelerini kullandı.

Yılı, 12 milyon 500 bin dolar ciro ile kapatmaya hazırlanıyor

Yalın üretim ve EFQM süreciyle birlikte yeni yatırımlar ve pazar çalışmalarına da ağırlık verdiklerini paylaşan Kantarcı, “Bu yıl 500 bin dolarlık bir yatırımı da hayata geçirdik. Hem otomasyon hem de müşteri taleplerine cevap verecek tarzda yeni ürün ve modellere yönelik bir yatırımdı. 2026 yılında ise mevcut pazardaki payımızı artırarak devam etmeyi hedefliyoruz. Daha küçük müşteri kitlesine de aktif rol alma planımız var. Mevcutta daha çok büyük market zincirleri ile çalışıyoruz. Küçük müşterilere de yeni model ütü masası ve kurutmalık satmayı planlıyoruz” dedi. 2024 yılında 12 milyon 238 bin dolar ciro yaptıklarını ve 2025 yılını da 12 milyon 500 bin dolar ciro ile kapatmaya hazırlandıklarını belirten Kantarcı, “Orta ve uzun vadede ise EFQM ve yalın faaliyetlerini taviz vermeden sürdürebilmeyi hedefliyoruz. Pazar payımızı ve ürün çeşitliliğini artırmak da diğer bir hedefimiz” ifadelerini kullandı.