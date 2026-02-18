Milli maçlara reklam veriyordu: Ödüllü firma konkordato talebinde bulundu

Yüksek faiz oranlarının kredi maliyetlerini artırması, borç yükü ağır olan firmalar üzerindeki finansal baskıyı derinleştiriyor. Bu süreçte iflas ve konkordato başvurularında artış dikkat çekiyor. Son olarak İzmir’in Bornova ilçesinde 15 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Elitline ile Elitray elektrik ve metal malzemeleri alanında yaşanan mali sıkıntılar nedeniyle konkordato talebinde bulundu.

Ayrıca firmanın sahipleri Kenan Özdemir ve Semra Yılmaz da konkordato başvurusu talep etti.

2022 yılında Altın Yıldız Ödülleri’nde ödül aldı

Firmanın geçmişi ise pek çok vatandaşın dikkatini çekiyor. Egede Sonsöz’de yer alan habere göre; yurtdışı ihracatları yapan ve yurtdışına yönelik çalışmalarıyla dikkat çeken firmanın 2022 yılında Altın Yıldız Ödülleri’nde ödül aldığı belirtildi. Ayrıca Türk İş Kadınları ödülü de firmaya verildi.

En dikkat çeken detay ise firmanın milli takımın maç aralarında televizyon reklamları vermesi oldu. Reklam ücretinin en yüksek olduğu zamanlara denk gelen milli maç aralarında reklam vermeleri ise göze çarpıyor. Duruşmanın 16 Nisan 2026 tarihinde saat 11:30’a bırakıldığı belirtildi.