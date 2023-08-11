Milli Takımlar beslenme sponsoru Tavuk Dünyası

Anlaşma ile Tavuk Dünyası, 2 yıl boyunca milli takımlar resmi beslenme sponsoru oldu. Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen imza törenine TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Yönetim Kurulu üyeleri, Tavuk Dünyası Üst Yöneticisi (CEO) Volkan Mumcu ve şirket yöneticileri katıldı.

Anlaşmadan dolayı mutlu olduklarını söyleyen Türkoğlu, "Tavuk Dünyası, 'İyi takım iyi yemek' parolasıyla, önümüzdeki 2 yıl boyunca, Türk basketbolunun ve milli takımlarımızın yanında olacak. Basketbolumuzun geleceğe daha güvenle bakması için kararlı adımlar atarken sporla ve basketbolla gelişmeyi seçen iş ortaklarımızın sayısının her geçen gün artması gücümüze güç katıyor. Türk basketboluna güvenen bütün paydaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyor, Tavuk Dünyası ile imzaladığımız bu anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Milli takımlara sponsor olmaktan dolayı gururlu olduklarını belirten Volkan Mumcu ise "Spora sunacağımız en ufak katkı bile bizler için çok değerli, uzun yıllar ülkemize mümkün olan her alanda değer katmak istiyoruz. Federasyon ile iş birliği içinde hem yeni sporcuların yetişmesi hem de ülkemizin uluslararası camiada adından daha çok söz ettirmesi için sorumluluk almaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.