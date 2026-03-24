Milli Takımlar ve Damat Tween ortak mağazası TFF Riva’da açıldı

Orka Holding ve TFF iş birliğinde açılışı gerçekleştirilen “Milli Takımlar ve Damat Tween Riva” ortak mağazasıyla Türk futbolunun sahadaki gücü Damat Tween’in ultra şıklığı ile birleşti.

Türkiye Milli Futbol Takımlarının resmi moda partneri Damat Tween’in Milli Takımlar ile ortak mağazası, Riva’da törenle hizmete açıldı.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, açılış törenine katıldı.

Kurdele kesiminin ardından açıklamada bulunan Hacıosmanoğlu, şunları kaydetti:

"Çok değerli Damat Tween ailesi ve Süleyman Bey'e uzun yıllardan beri milli takımımızı giydirdikleri için teşekkür ediyorum. Milli gururumuz, Türkiye'de yetişmiş ve dünyanın her yerine yayılmış Damat Tween'in Dünya Kupası yolculuğunda bize de uğur getireceğine inanıyoruz. Az önce makas kurdeleyi kesmiyordu, Dünya Kupası'na gideceğiz Allah'ın izniyle. Sponsorlarımıza da ayrı sorumluluklar düşüyor. Bunu yapacaklarına inanıyorum. Buraya bir mağaza açtık ama daha geliştireceğiz. Milli takımın formalarında olsun diğer ürünlerine olsun vatandaşların ulaşması biraz zor oluyor. Kulüplerle bir anlaşma yapıp onların mağazalarında da milli takım stantları açmayı düşünüyoruz. Mağazamız hayırlı olsun."

Süleyman Orakçıoğlu da şöyle konuştu:

"Bugün biz global olarak dünyanın her yerindeyiz, 80 ülkedeyiz. Aynı zamanda milli takımımızla bayrağımızı dünyanın her yerinde en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyorum. Burada bir başarı yolculuğu var. Avrupa Kupası finallerinde de milli takımımızı giydirdiğimizde koleksiyonumuz en iyi koleksiyonlardan biri olarak gösterilmişti. Biz de bu başarılı genç jenerasyonun enerjisini, heyecanını artıran ve onlara öz güven veren bir koleksiyon yapıyoruz. Her şeyden önce burası bir kompleks. Dünyanın her yerinden takımlar ve yöneticiler geliyor. Onlar geldiğinde en azından bizi temsil eden bir ürünü onlara hediye etme şansımız var bu mağazayla birlikte. Bu koleksiyonda en sevdiğimiz renkler kırmızı beyaz. Bu renkleri koleksiyonumuzda en iyi şekilde kullanıp milli takımımızın önümüzdeki günlerde çok başarılı olacağına inanıyoruz ve o başarıya ortak olma konusunda iddialıyız."

Konuşmaların ardından Hacıosmanoğlu ile Orakçıoğlu, açılışını yaptıkları mağazayı gezdi.