Milli takımların yeni yol arkadaşı Samsonite oldu

Dünya seyahat ekipmanları devi Samsonite, Türkiye Voleybol Federasyonu ile imzaladığı anlaşma kapsamında A Milli Kadın ve Erkek Voleybol takımlarının resmi tedarik sponsoru oldu.

Bu iş birliğiyle ay-yıldızlı sporcuların kıtalar arası başarı yolculuklarına Samsonite’ın inovatif, ultra hafif ve dayanıklı ürünleri eşlik ederek şampiyonluk yolunda konfor sunacak.

Türkiye Voleybol Federasyonu ile yapılan iş birliği, Türk voleybolunun küresel prestijini, dünya lideri bir markanın seyahat ekipmanlarıyla buluşturacak.

Dünya voleybolunun zirvesinde yer alan Türkiye, seyahat ekipmanları sektörünün küresel lideri Samsonite ile rotasını yeni başarılara çeviriyor.

Daha önce Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı ile gerçekleştirdiği iş birliğiyle spora ve sporcuya verdiği desteği kanıtlayan Samsonite, bu yeni adımla voleyboldaki varlığını milli takımla en üst seviyeye taşıyor.

Sponsorluk kapsamında konuşan Samsonite Yönetim Kurulu Üyesi ve DESA Deri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Burak Çelet, iş birliğinin stratejik önemine değinerek şöyle konuştu:

"DESA olarak, küresel kaliteyi ülkemize taşıma vizyonuyla hareket ediyoruz. Samsonite ile yürüttüğümüz stratejik iş ortaklığının, Türk sporunun en prestijli kurumlarından biriyle buluşmasından gurur duyuyoruz. Türk voleybolu bugün sadece sahadaki başarısıyla değil, kurumsal disiplini ve dünyadaki saygınlığıyla da Samsonite’ın yüz yılı aşkın mirasıyla mükemmel bir uyum sergiliyor. Milli takımlarımızın global arenada yazdığı başarı hikayesine, dünya lideri bir markanın güvencesiyle eşlik etmek bizim için bir sponsorluktan öte, Türkiye’nin marka değerine yapılan bir yatırımdır."

Samsonite Türkiye Genel Müdürü Burak Bektaş ise markanın teknik üstünlüğüne ve sporcu konforuna odaklandıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Milli takımlarımız yıl boyunca kıtalar arası çok yoğun bir seyahat trafiği yönetiyor ve bu süreçte fiziksel formu korumak en az sahadaki performans kadar kritik bir önem taşıyor. Samsonite olarak, sağlam ve hafif ürünlerimizi sporcularımızın kullanımına sunarak onların yükünü hafifletiyoruz. Şampiyonlarımızın seyahatlerindeki her adımında, onlara ihtiyaç duydukları konforu, güveni ve fonksiyonelliği sağlamak bizim en temel önceliğimiz."

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, sponsorlukla ilgili yaptığı açıklamada iş birliğinin önemini şu sözlerle vurguladı:

“Samsonite ile kurduğumuz bu değerli iş birliği, Türk voleybolunun her geçen gün büyüyen uluslararası başarısının ve marka gücünün önemli bir yansımasıdır. Filenin Sultanları ve Filenin Efeleri’nin dünya çapındaki yolculuğunda, güvenilirliği ve kalitesiyle öne çıkan bir markanın desteğini yanımızda görmek bizler için ayrı bir gurur kaynağıdır. Bu iş birliğinin hem sportif başarılarımızı hem de Türk voleybolunun küresel temsil gücünü daha da yukarıya taşıyacağına inanıyorum."

Törene katılan A Milli takım oyuncuları da Samsonite ile hayata geçirilen bu iş birliğinin kendileri için sağladığı katkıya dikkat çekti.

İlkin Aydın, “Samsonite gibi global bir markayla yapılan bu iş birliği, turnuva dönemlerinde ihtiyaç duyduğumuz konfor ve güven açısından bizim için çok değerli.” ifadelerini kullanırken Eylül Akarçeşme Yatgın ise “Milli takım sezonu boyunca farklı ülkelerde bulunuyoruz. Samsonite’ın sunduğu destekle seyahatlerimizi konforlu ve güvenli şekilde gerçekleştireceğiz” dedi.

Gökçen Yüksel, “Milli takım programında seyahat önemli bir yer tutuyor. Samsonite ile kurulan bu iş birliği bu süreçte bize önemli bir destek sağlayacak” şeklinde konuştu.

Kaan Gürbüz de, “Milli takım olarak farklı organizasyonlarda Türkiye’yi temsil ediyoruz. Samsonite’ın desteğini yanımızda hissetmek bizim için değerli; sunduğu konfor ve güven, sahaya odaklanmamıza katkı sağlayacak” değerlendirmesinde bulundu.

Samsonite, bu sponsorluk kapsamında sadece sporcuların değil, teknik ekibin de seyahat ihtiyaçlarını en üst düzey organizasyon detaylarına sahip profesyonel koleksiyonlarıyla karşılayacak.

Türk voleybolunun dünyadaki yükselen grafiği ile Samsonite’ın inovasyon odaklı tasarım dili arasındaki bu sinerji, ay-yıldızlı formanın her kıtada en şık ve konforlu şekilde temsil edilmesini garanti altına alıyor.

İş birliği, her iki kurumun da yüksek performans ve mükemmeliyetçilik felsefesini tek bir yolculuk hikayesinde birleştiriyor.