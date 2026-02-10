Milli uçak gemisi projesinin çelik ihtiyacı Erdemir karşılıyor

OYAK bünyesinde faaliyet gösteren Erdemir, Türk Deniz Kuvvetleri envanterine katılması planlanan ve Türkiye’nin en büyük savaş gemisi olarak tasarlanan Milli Uçak Gemisi Projesi’nde (MUGEM) önemli bir sorumluluk üstlendi.

Proje kapsamında ihtiyaç duyulan yaklaşık 40 bin tonluk gemi sacının üretimi Erdemir tarafından gerçekleştiriliyor. Çalışmalar çerçevesinde Sedef ve Sefine tersaneleriyle tedarik anlaşmaları yapılırken, planlanan çelik levhaların ilk parti sevkiyatı ocak ayının sonunda üretici tersanelere ulaştırıldı.

Özel çelik üretimi Erdemir’den

İnşada kullanılacak çelikler, Erdemir'in levha haddehanesinde özel olarak imal ediliyor. Ana ham madde olarak doğrudan demir cevheri kullanan şirket, kaliteyi üretim sürecinin başından itibaren tasarlayarak çeliğin kimyasal kompozisyonundan mekanik performansına kadar her aşamada kontrol sağlıyor. Proje için üretilen çelik ürünleri; kaynaklanabilirlik ve şekillendirilebilirlik özelliklerinin yanı sıra yüksek tokluk ve mukavemet değerleriyle dikkat çekiyor.

Milli Savunma Bakanlığı verilerine göre MUGEM, Türk Donanması'nın mevcut en büyük savaş gemisi TCG Anadolu L-400 amfibi hücum gemisinden daha büyük boyutlarda olacak. Projenin tamamlanmasıyla Türkiye'nin, 60 bin ton veya daha fazla deplasmana sahip büyük uçak gemilerini bağımsız olarak tasarlayıp inşa edebilen dünyadaki 5'inci ülke olması hedefleniyor.