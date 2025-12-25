MilSOFT Yazılım Avrupa’da CCMI değerlendirmesini tamamlayan ilk firma oldu

ANKARA(EKONOMİ)

Teknoloji alanında çözümler üreten Forte Bilgi ve İletişim Teknolojileri A.Ş., bünyesinde yer alan MilSOFT Yazılım Teknolojileri A.Ş; yazılım, sistem mühendisliği ve sürekli iyileştirmeyi hedefleyen CMMI (Capability Maturity Model Integrated) v3.0 değerlendirmesini başarıyla tamamladı.

Şirketten yapılan açıklamada, Türkiye’de ve Avrupa’da bu seviyeye ulaşan ilk firma olarak CMMI Seviye-5 sertifikasının bir kez daha yenilendiği bildirildi.

Açıklamada, “MilSOFT, 2005 yılından bu yana ulaşılabilecek en üst olgunluk seviyesini aralıksız sekizinci kez koruyarak Türkiye ve Avrupa savunma sanayii ekosistemindeki öncü konumunu daha da güçlendirdi” ifadeleri kullanıldı.

“Otonom araçlarda 300 milyon satırlık yazılım”

Açıklamada yazılımın her geçen gün daha fazla alanda kullanıldığına dikkat ekilerek, 1969’da Apollo-11 görevinde 145 bin satır kod bulunurken, günümüzde otonom sürüşlü araçlarda bu sayının 300 milyona ulaştığı bildirildi.

1980’li yıllarda yazılım hataları nedeniyle projelerin yüzde 30’unun iptal edildiğine değinilen açıklamada, bu kapsamda ABD yazılım pazarındaki kaybın 260 milyar doları bulduğunun hesaplandığı belirtildi.

CMMI Seviye-5 olgunluk seviyesinin sürdürülebilir biçimde korunmasının, MilSOFT’un uzun yıllara dayanan kurumsal bilgi birikimini ve yüksek olgunlukta süreç yönetimini ortaya koyduğuna vurgu yapılan açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu başarı, MilSOFT’un güçlü süreç kültürü ve kalite odaklı çevik mühendislik yaklaşımının somut bir göstergesi olurken; Forte Bilgi ve İletişim Teknolojileri A.Ş.’nin savunma sanayiine yönelik yazılım ve sistem entegrasyonu alanlarındaki stratejik vizyonuyla da örtüşüyor. Forte’nin teknoloji odaklı yapılanması ve insan kaynağına dayalı üretim modeli, bu tür uluslararası kalite standartlarının sürdürülebilir biçimde korunmasında kritik bir rol üstleniyor."

1998 yılında yazılım ve sistem entegrasyonu alanında kurulan MilSOFT, savunma sanayii için özgün yazılım çözümleri, komuta kontrol sistemleri, taktik veri linkleri ve gömülü sistemler gibi kritik teknolojiler geliştiriyor.

MilSOFT’un CMMI’ı tüm projelerinde yüzde 100’lük bir kapsamayla uyguladığı bilgisi verilen açıklamada şu değerlendirmede bulundu:

“Yapılan tüm CMMI değerlendirmelerinde MilSOFT tüm projelerini dahil etmiştir. Bu CMMI değerlendirmesine giren 19000 organizasyonda nadir görülen bir özelliktir. Bu özellik müşterilerimize tüm projelerimizde aynı CMMI Seviye-5 süreçlerin uygulandığı garantisini vermektedir. Ayrıca bu seviyeyi tüm projelerimizde Çevik yöntemleri kullanarak korumaktayız."