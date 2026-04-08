Milyarder Bill Ackman, Universal Music Group'u satın almayı planlıyor

Teklife göre hissedarlara toplam 9,4 milyar Euro (10,85 milyar dolar) nakit ödeme yapılacak ve ellerinde bulunan her UMG hissesi için 0,77 adet yeni hisse verilecek. Pershing Square'in yaptığı açıklamaya göre bu teklif, hisse başına toplam 30,4 Euro değerine karşılık geliyor.

Universal'ın müzik platformu Spotify'daki hissesi de 1,5 milyar Euro net gelir elde edecek şekilde satılacak.

UMG hisseleri salı günü yaklaşık yüzde 11 yükselirken, yıl başından bu yana toplamda yaklaşık yüzde 14 değer kaybetmiş durumda.

CNBC'nin haberine göre Bill Ackman, salı günü yapılan açıklamada, "UMG'nin halka arzından bu yana Lucian Grainge ve şirket yönetimi, dünya standartlarında bir sanatçı portföyü oluşturma ve bunu büyütme konusunda mükemmel bir iş çıkardı; aynı zamanda güçlü bir iş performansı ortaya koydu." dedi.

Ackman, "Ancak UMG'nin hisse fiyatı, müzik iş kolunun performansıyla doğrudan bağlantılı olmayan çeşitli nedenlerin birleşimi nedeniyle baskı altında kaldı ve daha da önemlisi, bu sorunların tamamı söz konusu işlemle çözülebilir." ifadelerini kullandı.

Şirketin değerlemesini düşüren belirsizlikler

Ackman'ın grubu, Bolloré Group'un şirketteki yüzde 18'lik hissesinin geleceğindeki belirsizliğin de değerlemeyi düşürdüğüne inandıklarını kaydetti. Fransız milyarder Vincent Bolloré'nin ailesi tarafından yönetilen Bolloré Group, 2021 yılında Universal'ı Fransız medya grubu Vivendi'den ayırmıştı.

Anlaşma şartlarına göre UMG, Pershing Square ile birleşerek yeni bir şirket oluşturacak ve New York Stock Exchange’te işlem görmeye başlayacak. İşlemin yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.