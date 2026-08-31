Milyonlarca öğrenci yeniden yollarda: TÜVTÜRK’ten servis güvenliği hatırlatması

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Yeni eğitim-öğretim döneminin yaklaşmasıyla birlikte öğrencilerin güvenli şekilde taşınmasında okul servis araçlarının ilgili mevzuata ve teknik şartlara uygunluğu öne çıkıyor.

Türkiye genelinde araç muayene hizmetlerini yürüten TÜVTÜRK, servis işletmecileri, araç sahipleri ve sürücülere eğitim dönemi başlamadan önce araçlarının güvenlik koşullarını gözden geçirmeleri çağrısında bulunuyor.

Okul servis araçlarının periyodik muayenelerinin süresi içerisinde tamamlanmış olması ve araçların temiz, bakımlı ve güvenli durumda bulunması gerekiyor.

Araçların yaş şartı ve diğer teknik özellikler bakımından mevzuatta yer alan tüm kriterleri karşılaması bekleniyor.

Her öğrenci için emniyet kemeri ve ayrı oturma yeri

Öğrencilerin güvenli iniş ve binişlerinin sağlanabilmesi için servis kapılarının uygun ve çalışır durumda olması büyük önem taşıyor.

Otomatik kapılı araçlarda ise kapının açık veya kapalı olduğunun sürücü tarafından izlenebilmesi güvenlik açısından dikkat edilmesi gereken unsurlar arasında yer alıyor.

Araçta taşınan her öğrenci için ayrı bir oturma yeri ve çalışır durumda emniyet kemeri bulunması zorunlu.

Öğrencilerin kolayca erişebileceği cam ve pencerelerin güvenli şekilde sabitlenmiş olması, araç içerisindeki sert ve keskin yüzeylerin de yaralanma riskine karşı uygun şekilde korunması gerekiyor.

Zorunlu donanımlar eğitim dönemi öncesinde gözden geçirilmeli

Okul servis araçlarında bulunması zorunlu olan ekipmanlar arasında "OKUL TAŞITI" yazısı ile "DUR" levhası da yer alıyor. Bunun yanı sıra, kamera ve kayıt cihazı, araç takip sistemi ve acil durum butonları gibi mevzuat kapsamında zorunlu tutulan sistemlerin çalışır durumda olduğunun da eğitim dönemi başlamadan önce kontrol edilmesi tavsiye ediliyor.

TÜVTÜRK, öğrencilere de yolculuk sırasında emniyet kemerlerini mutlaka takmalarını hatırlatıyor.