Mina'nın Çocukları Sosyal Sorumluluk Projesi, Gülhane Sarnıcı’nda Kolektif ‘’Yol’’ Sergisi'ni sunuyor

1 – 11 Mart tarihleri arasında Gülhane Sarnıcı’nda gerçekleşecek Kolektif “Yol” sergisi, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (TÜKD) İstanbul Şubesi bünyesindeki Mina’nın Çocukları Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında sanatseverlerle buluşuyor.

Sergi, İBB Miras’ın mekân desteğiyle kamusal alanda, kentin tarihsel yollarını birleştiren bir kültür mirası mekânında izleyicisiyle bir araya geliyor.

Bu yılki sergi, dernek bünyesinde yetişen mimarlık mezunu genç sanatçının mekâna özgü enstalasyonunu odağına alıyor. Genç sanatçı, mekânla kurduğu kavramsal ilişki üzerinden bireysel deneyimini ve katmanlarını görünür kılıyor.

Mekâna özgü enstalasyon: "Kor”

Sergide yer alan mekânsal enstalasyon “Kor”, bireyin kendi benlik arayışındaki sonsuz alternatif yolların kolektif bilinçle nasıl iç içe geçtiğini araştırıyor. Mina’nın Çocukları Projesi ile kurulan güçlü bağ, çalışmanın kavramsal temelini oluşturuyor.

Genç sanatçının, Mina’nın Çocukları Projesi’ne yapılan bağışlar ve oluşturulan fonlar aracılığıyla sağlanan seyahat bursu kapsamında gerçekleştirdiği uzun yolculuk; farklı coğrafyalarda edinilen tanıklıklar, karşılaşmalar ve kurulan bağlar üzerinden enstalasyonun ritmik, soyut anlatısını besliyor.

Bu üretim süreci, bireyin yalnızca kendi yolunu değil; kolektiften aldığı güçle yeniden kurduğu varoluş alanını da görünür kılıyor.

Mimarlık disiplininden gelen bakış açısı, mekânı yalnızca bir sergileme alanı değil; deneyimlenen, dolaşılan ve düşünsel olarak katman katman açılan bir yapı olarak ele alıyor. “Kor”, izleyiciyi edilgen bir gözlemci olmaktan çıkararak, kolektif bir yolun parçası olmaya davet ediyor.

Yolların kesiştiği kolektif bir mekân: Gülhane Sarnıcı

Yüzyıllar boyunca yaşamın kaynağı suyu biriktiren Gülhane Sarnıcı, birleşen yolları bir karşılığı olarak serginin anlatısını güçlendiriyor. İBB Miras’ın mekân desteğiyle kamusal alanda gerçekleşen sergi, sanatın erişilebilirliğini ve kentle kurduğu doğrudan teması tarihi yarımadada ön plana çıkarıyor.

Kolektif “Yol”, kapalı bir galeri bağlamı yerine, kent yaşamının içinde yer alan kamusal bir mekânda izleyiciyle buluşarak; sanatın kolektif deneyim üretme kapasitesini yeniden hatırlatıyor.

Kıymet Altunyurt

Ordu Fen Lisesi’nin ardından Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık bölümünden mezun oldu. 2020’de TÜKD Başarı Bursu’na hak kazandı.

2022–2024 yıllarında Mina’nın Çocukları Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında Ordu Beyli Köyü’nde çalışmalar yürüttü; 2025’te National Technical University of Athens’ta “Urban Voids” Erasmus Programı’na katıldı.

Mimarlık ile çağdaş sanatı mekân–insan diyalogları üzerinden birleştiren çok disiplinli bir üretim pratiği geliştirdi; grafik tasarım, küratöryel çalışmalar, enstalasyon ve ürün tasarımı alanlarında projeler üretti.

Seçili işleri arasında MSGSÜ Tophane-i Amire KSM “METAntiochia” (2024),Bebek Sarnıcı “Kolektif Bağ” (2024), Metrohan “Kolektif İyileşme” (2023), IABA “Sıkışık” (2025) ve Kahve Dünyası Yan Köşe “Jeo Atlas” (2025) projeleri yer alır. 2024’te Mina’nın Çocukları Seyahat Bursu’nu kazandı; 2024’ten bu yana Marwood bünyesinde ve bağımsız projelerle çalışmalarını sürdürmektedir.

Türkiye Üniversiteli Kadınlar Derneği (TÜKD)

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (TÜKD), 19 Aralık 1949’da Ankara’da Süreyya Ağaoğlu, Sara Akdik, Şevket Fazıla Giz, Pakize Tarzi gibi öncü üniversite mezunu kadınlar tarafından kurulmuştur.

Bugün Türkiye genelinde yayılan şubesiyle ülkemizin en köklü kadın kuruluşlarından biridir.

TÜKD İstanbul Şubesi, üniversiteli genç kadınların eğitimli, donanımlı ve topluma faydalı bireyler olarak gelişimini desteklemek amacıyla uzman eğitimleri, gönüllü eğitmenlerle İngilizce ve Fransızca dil dersleri ile opera, bale, tiyatro, müze ve sergi gibi kültür-sanat etkinlikleri sunar.

Ayrıca genç kadınların karar mekanizmalarında eşit temsilini, ekonomik bağımsızlığını ve sosyal sorumluluk bilincini güçlendirmek için İstanbul Şubesi bünyesindeki projelerde gönüllü çalışmalara katılımlarını teşvik eder.

Mina’nın Çocukları Projesi

Mina’nın Çocukları projesi 11 Mart 2018’de genç iş insanı Mina Başaran ve arkadaşlarının aramızdan ayrılışından sonra adını yaşatmak adına TÜKD İstanbul Şubesi ile yaşam yolunda destek olduğumuz 11 genç kız üniversite öğrencisinin Beril Başaran’a hediyesi olarak Ekim 2018 yılında başlayan kapsamlı bir sosyal sorumluluk projesidir.

Temelinde Mina Başaran bursunda yer alan genç kızlara yetkinlik kazandırarak, merak ve hayatsal görüşlerin tohumların atıldığı 10-14 yaş aralığında ihtiyaç sahibi çocukların geleceğin güçlü, örnek bireyler olabilmesi için ışık tutmayı amaçlıyor.

Beril Başaran’ın “Bilim ve sanatın bir arada yol almasının önünü açmak ve fayda sağlamak amacıyla yolumuza devam ediyoruz” sözleriyle çağdaş sanatı da kucaklayan proje gelecek dönemlerinde de sosyal, kültürel, teknolojik açıdan yeni projelerle kendini geliştirerek yoluna devam etmeyi hedefliyor.

Geleceğin aydınlık yüzleri olan çocukların eğitimlerine destek olup, onların sosyal becerilerini artırarak fark yaratmaları için çaba harcayan Mina’nın Çocukları’na destek vererek daha fazla çocuğun hayatına, Türkiye’nin yarınlarına değer katabilirsiniz.