MindDX, yeni dijital dönüşüm platformunu Türkiye’de kullanıma sundu

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Yapay zekâ destekli dijital dönüşüm çözümleri sunan MindDX, ERP, CRM ve diğer kurumsal yazılım projelerinde ihtiyaç ve kapsamın uygulama başlamadan doğrulanmasına yönelik geliştirdiği MindDX Dijital Dönüşüm Platformu’nu 1 Ekim 2026’da Türkiye’de kullanıma sundu. MindDX, yeni platformuyla proje kapsamını kanıtlarla belirlemeyi, uygulamayı bu kapsam üzerinden fiyatlandırmayı ve kritik karar noktalarında insan onayını korumayı hedefliyor.

Kurumsal yazılım projelerinde lisans, modül, süre ve bütçe teklif aşamasında belirlenebilse de işletmenin gerçek ihtiyaçlarının bir bölümü uygulama başladıktan sonra ortaya çıkabiliyor. Manuel yürütülen süreçler, veri sorunları, entegrasyon ihtiyaçları ve süreçlerde zaman içinde oluşan istisnalar, projenin kapsamını ve iş yükünü değiştirebiliyor.

MindDX CEO’su Serhan Oralp, kurumsal yazılım yatırımlarında uygulama öncesi kapsamın belirlenmesinin önemine dikkat çekerek, “Kurumsal yazılım dönüşümünde görünmeyen bir ihtiyaç uygulama başladıktan sonra tasarımı, iş yükünü ve bütçeyi değiştirebiliyor. Biz fiyatı kapsamı bilmeden sabitlemiyoruz. Önce hangi işin neden yapılacağını, nelerin kapsamda olduğunu ve başarılı teslimatın nasıl kabul edileceğini doğruluyoruz. İşletmenin satın alması gereken, danışmanın zamanı değil, çalışan ve ölçülebilir bir sonuç” dedi.

Üç aşamalı çalışma modeli

MindDX’in açıklamasına göre platform, kurumsal yazılım dönüşümünü Assess, Implement ve Transform olmak üzere üç aşamada ele alıyor.

İlk aşama olan Assess’te şirketin mevcut süreçleri, ihtiyaçları ve riskleri inceleniyor. Hangi ihtiyaçların standart yazılımla karşılanabileceği, hangi alanlarda uyarlama veya geliştirme gerektiği ve projenin hangi kriterlere göre kabul edileceği uygulama öncesinde belirleniyor.

Implement aşamasında doğrulanan kapsam tasarım ve uygulama sürecine aktarılıyor. Gerekli geliştirmeler, testler, kullanıcı kabul süreçleri ve eğitimler bu aşamada yürütülüyor. MindDX, uygulama için sabit bedelli teklifin kapsam doğrulandıktan sonra hazırlandığını belirtiyor.

Canlıya geçiş sonrasındaki Transform aşaması ise süreçlerin ölçülmesi, desteklenmesi ve geliştirilmesine ayrılıyor.

Yapay zekâ ajanları farklı görevlerde kullanılıyor

MindDX Dijital Dönüşüm Platformu’nda üretken yapay zekâ; proje kapsamında kullanılan bilgilerin toplanması ve karşılaştırılması ile eksik veya çelişkili verilerin belirlenmesini sağlıyor.

Farklı yapay zekâ ajanları keşif, tasarım, eğitim ve doğrulama gibi görevlerde çalışıyor. Ancak bir aşamada oluşturulan çıktının sonraki sürece aktarılmasından önce insan onayı gerekiyor.

Doğrulanan kapsam daha sonra konfigürasyon gereksinimlerine, geliştirme spesifikasyonlarına, testlere ve kullanıcı kabul senaryolarına dönüştürülüyor.

Serhan Oralp, yapay zekânın platformdaki rolünü, “Yapay zekâ güçlü bir hızlandırıcı, ancak hızlandırıcının kendi başına yönü yok. Bizim hedefimiz daha hızlı karar değil, daha erken netlik. Yapay zekâ taslak üretir, kanıt destekler, insan karar verir” sözleriyle değerlendirdi.

İlk aşamada Türkiye pazarında

MindDX’in açıklamasına göre platformun mevcut çözüm ekosisteminde Odoo ERP, abas ERP, Zoho CRM, Pipedrive CRM ile Freshworks’ün Freshdesk ve Freshservice ITSM ürünleri bulunuyor. Şirket, farklı ERP, CRM ve ITSM sistemlerini de ilerleyen dönemde platform kapsamına almayı planlıyor.

MindDX Dijital Dönüşüm Platformu, ilk aşamada Türkiye pazarında kullanıma sunuldu. Şirket, 31 Ekim 2026’ya kadar başvuran ilk 10 firmaya Assess hizmetinde yüzde 50 indirim uygulanacağını açıkladı.

Şirketin 2027 planları arasında, platformun iş ortakları üzerinden uluslararası pazarlara taşınması da bulunuyor.