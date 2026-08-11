Skechers çocuklar için takip cihazlı ayakkabı geliştirdi

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Çocukların enerjisine yetişmek her zaman kolay değil. Parkta, alışveriş merkezinde, seyahatte ya da kalabalık bir etkinlikte yaşanan kısa bir dalgınlık bile ebeveynleri endişelendirebiliyor. Skechers, “Skechers’ım Nerede?” adıyla sunduğu özel tasarımla çocukların özgür adımlarını desteklerken ebeveynlere ihtiyaç duydukları anlarda konum kontrolü sunan yenilikçi bir seçenek sunuyor.

Ayakkabıda yer alan özel bölmeye yerleştirilebilen AirTag takip cihazı sayesinde ebeveynler, uyumlu cihazları üzerinden çocuklarının konumunu kolayca takip edebiliyor. AirTag’in ayrıca temin edilerek ayakkabıya kolayca yerleştirilmesiyle kullanılan tasarım; park, alışveriş merkezi, seyahat, okul gezisi ve açık hava etkinlikleri gibi hareketliliğin arttığı anlarda ebeveyn gözetimini destekliyor.

Konum takip cihazı için ayrılan özel bölüm, ayakkabının görünümünü ve çocukların hareket özgürlüğünü koruyacak şekilde tasarlanıyor. Bu sayede teknoloji, çocukların günlük yaşamına görünümü veya kullanım rahatlığını etkilemeden dâhil oluyor.

Günlük rutinden seyahatlere kadar farklı anlara eşlik eden model, çocuklar gün boyu rahatça hareket ederken ailelerin de kendilerini daha güvende hissetmelerine yardımcı oluyor.