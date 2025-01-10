Orzaks İlaç, miniklere Ar-Ge Merkezi’nde farmakoloji deneyimi yaşattı

Orzaks İlaç, kuruluşunun 20. yılında, KidZania İstanbul iş birliğiyle çocuklara eğlenerek öğrenme fırsatı sunan anlamlı bir projeyi 9 Ocak’ta hayata geçirdi.Orzaks Ar-Ge Merkezi’nde tasarlanan deneyim alanında çocuklar, farmakolog rolünde bilimsel bir yolculuğa çıktı.Çocuklar bu yolculukta, takviye edici gıdaların biyolojik etkilerini analiz ediyor, güvenlik ekipmanları eşliğinde deneyler yapıyor ve elde ettikleri bulguları değerlendiriyorlar. Bu süreçte yalnızca bilimsel bilgi edinmekle kalmayan çocuklar,aynı zamanda takım çalışması, sorumluluk bilinci ve analitik düşünme gibi hayat boyu kullanacakları beceriler de kazanıyor.Kalite ve Ar-Ge odaklı yaklaşımıyla Orzaks İlaç, bu deneyimin her aşamasında çocuklara ilham veriyor ve bilimsel tutkunun kapılarını aralıyor.

Orzaks İlaç’ın katkılarıyla “Deneyi’mli Çocuklar” projesi kapsamında şekillenen bu deneyim, Türkiye’de bilimsel farkındalığın ve yerli üretim bilincinin artırılması adına önemli bir adım olma özelliği taşıyor. Çocuklar, kendi emekleriyle ürettikleri vitamin, mineral ve probiyotik ürünleri kalite kontrol aşamalarından geçirerek üretim süreçlerinin nasıl işlediğini öğreniyor. Bu deneyim, onları hem bireysel başarı hem de toplum sağlığına destek sağlamaya teşvik ediyor.

Geleceğin Türk farmakologları yetişiyor

Orzaks İlaç, sadece takviye edici gıda üretiminde değil, aynı zamanda bilimsel eğitim alanında da öncü bir rol üstleniyor. Yerli üretim odaklı yaklaşımı, KidZania İstanbul iş birliğiyle geleceğin bilim insanlarını yetiştirme misyonuyla buluştu. Farmakoloji gibi hayati bir alanın çocuklar tarafından anlaşılmasını sağlayan bu proje, Orzaks İlaç’ın Ar-Ge gücünü ve Türkiye’nin bağımsız üretim hedeflerine olan kararlılığını yansıtıyor.

“Bilimsel merak ve yerli üretim ruhunu aşılıyoruz”

Orzaks İlaç Genel Müdürü Yunus Emre Alimoğlu, gerçekleşen projeye ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:“Orzaks İlaç olarak, 20. yılımızda kalite ve Ar-Ge odaklı çalışmalarımızla ülkemizin geleceğine değer katma misyonumuzu sürdürüyoruz. KidZania İstanbul iş birliğimiz, geçtiğimiz yıl hayata geçirdiğimiz “Deney’imli Çocuklar” projemizin önemli bir parçasıdır. Başlattığımız bu projeyle çocuklarımızın bilimsel farkındalığını artırmayı ve keşfetme güdülerini güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Projemiz, çok daha fazla çocuğa ulaşarak çocuklarımızın bilimsel düşünme becerilerini geliştirme ve araştırma yeteneklerini güçlendirme hedefimize önemli bir katkı sağlıyor. Bu özel deneyim, yalnızca bireysel gelişimlerine değil, aynı zamanda ülkemizin bilimsel ilerlemesine ve yenilikçi çözümler geliştirme kapasitesine katkıda bulunacak. Orzaks Ar-Ge Merkezi’nde oluşturduğumuz bu benzersiz alanla çocuklarımızın farmakolojiye olan ilgilerini artırmak ve geleceğin Türk bilim insanlarını yetiştirme yolunda ilham vermek öncelikli hedefimizdir.”

Kalite ve Ar-Geodaklı bir deneyim

Orzaks İlaç’ın deneyim alanı, yalnızca eğlenceli bir aktivite olmanın ötesinde, Ar-Ge ve kaliteye verdiği önemin somut bir yansıması olarak öne çıkıyor. Bu girişim, Türkiye’nin bilimsel gücünü artırma ve genç nesillerin yenilikçi teknolojilere olan ilgisini teşvik etme vizyonunun önemli bir parçası oldu. Orzaks İlaç, bilimi sevdirmek ve kaliteli araştırmaların gelecekteki mimarlarını yetiştirmek için güçlü adımlar atmaya devam ediyor.