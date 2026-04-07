Mısırlı, ABD pazarına Mısır üzerinden girecek

YENER KARADENİZ/LEFKOŞA

Türkiye’nin en eski çorap ve iç giyim markalarından Mısırlı Underwear and Socks, yurtdışı büyümesini hızlandırıyor. İlk yurtdışı mağazasını Kıbrıs’ta açan şirket, İngiltere, Almanya, Avusturya ve ABD’yi kapsayan agresif bir genişleme planı yürütüyor.

Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi Murat Eren Taşçı, özellikle ABD pazarı için Mısır üretiminin kritik rol oynayacağını belirterek, “Mısır üretiminin yüzde 85-90’ını ABD pazarına satacağız. Türkiye’den ABD’ye ihracatta yüzde 25 vergi var, Mısır’da ise sıfır. Bu avantajı kullanacağız” dedi. Bu strateji kapsamında New York’ta mağaza açılması da planlanıyor.

2027 hedefi 111 mağaza

Perakende tarafında hızlı bir büyüme hedefleyen marka, 2027 sonuna kadar 41’i yurtdışında olmak üzere toplam 111 mağazaya ulaşmayı planlıyor. Taşçı, bu süreçte franchise modelini tercih etmediklerini belirterek, “111 mağazaya kadar franchise düşünmüyoruz” ifadelerini kullandı.

Şirket, yalnızca 2025 yılı içinde 45-50 mağaza sayısına ulaşmayı hedefliyor. Halihazırda 30 mağazanın açılışı garanti altına alınmış durumda. Küresel ekonomik dalgalanmalara rağmen yatırımlarını sürdürdüklerini vurgulayan Taşçı, kriz dönemlerinin fırsat sunduğunu belirtti.

Taşçı, “Ekonomi sıkıntılı, savaşlar var ama yatırım her zaman kriz zamanlarında yapılır. Bu dönemlerde daha başarılı sonuçlar alıyoruz. Ayrıca AVM’lerde yer bulmak da bu dönemlerde mümkün oluyor” diye konuştu.

Mağaza başına yatırım tutarının 300-350 bin dolar seviyesinde olduğunu belirten Taşçı’nın verdiği bilgilere göre sadece bu yıl için bu kapsamda 14 milyon dolar yatırım yapacak

Mısır üretimi büyüyor

Şirket, üretim ayağında da kapasitesini artırıyor. Türkiye’de Yozgat, Kütahya ve İstanbul’da üç tesisi bulunan grup, Mısır’daki yatırımıyla küresel rekabette avantaj sağlamayı hedefliyor. Mısır’daki yatırımın ilk fazı tamamlanırken, 2027’ye kadar tüm etapların bitirilmesi planlanıyor.

Taşçı, “Şu anda 10-12 milyon çift üretim var. 2027’den sonra 35-40 milyon adet daha artacak. Toplam üretimin yüzde 25’i Mısır’dan karşılanacak” dedi.

Enerji yatırımı maliyet avantajı sağladı

Şirketin son yıllarda yaptığı enerji ve su yatırımları, maliyetleri önemli ölçüde düşürdü. Güneş enerjisi ve yağmur suyu kullanımıyla üretim maliyetlerini kontrol altına aldıklarını belirten Taşçı, “Elektrik ihtiyacımızın yüzde 95’ini kendimiz üretiyoruz. Bu sayede ucuz üretim yapan ülkelerle maliyet olarak eşit hale geldik” diye konuştu.

2028 ciro hedefi 100 milyon dolar

Toplam satışlarının yüzde 80’ini ihracatın oluşturduğunu belirten şirket, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Hugo Boss gibi global markalara üretim yapıyor. 2025 yılını 65 milyon dolar ciroyla kapatan grup, 2026 için daha temkinli bir büyüme öngörüyor.

Ancak orta vadede hedef büyük... “2028’de 100 milyon dolar ciroyu geçeriz” diyen Taşçı, satın alma fırsatlarına da açık olduklarını sözlerine ekledi. Yurtdışı operasyonuna Kıbrıs’tan başlayan marka, burada Türkiye ile aynı fiyat politikası uygulayarak rekabet avantajı yakaladı.

Taşçı, “Kıbrıs’ta ürünler Türkiye’ye göre yüzde 30-35 daha pahalı. Biz bu fırsatı değerlendirdik ve aynı fiyatla girdik” dedi.

Küresel lojistik ve hammadde maliyetlerindeki artışa da değinen Taşçı, konteyner fiyatlarının iki katına çıktığını ancak stok yönetimi sayesinde fiyatlara yansıma öngörmediklerini belirtti. Taşçı, “45 günde gelen ürün 60 günde geliyor. Konteyner 2 bin dolardan 4 bin dolara çıktı. Ancak sentetik oranımız düşük ve stoklarımız güçlü” ifadelerini kullandı.