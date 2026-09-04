Misyon Bank 2026’nın ilk yarısında büyümesini güçlendirdi

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Misyon Yatırım Bankası A.Ş., uzun vadeli büyüme stratejisi doğrultusunda yeniden yapılanma sürecini başlattığı 2026 yılının ilk yarısını, gelecekteki büyümesinin güçlü temellerini attığı başarılı bir dönem olarak tamamladı.

Küresel piyasalarda belirsizliklerin ve yüksek volatilitenin sürdüğü, yurt içinde ise sıkı para politikalarının etkili olduğu dönemde Misyon Bank; disiplinli bilanço yönetimi, güçlü sermaye yapısı ve etkin risk yönetimi anlayışıyla büyümesini sürdürdü.

“Yeniden yapılanma sürecimizi başlattığımız ve gelecekteki büyümemizin güçlü temellerini attığımız bir dönemi geride bıraktık”

Misyon Bank’ın 2026 yılı ilk yarı performansını değerlendiren Misyon Yatırım Bankası A.Ş. Genel Müdürü Muhammet Mustafa Cerit, şu ifadeleri kullandı:

“2026 yılının ilk yarısı, uzun vadeli büyüme stratejimiz doğrultusunda hayata geçirdiğimiz yatırımların ve geliştirdiğimiz yeni yetkinliklerin finansal sonuçlarımıza daha güçlü yansımaya başladığı önemli bir dönem oldu. Aktif büyüklüğümüzü 21,6 milyar TL’ye, kredi portföyümüzü 16,1 milyar TL’ye taşırken 717 milyon TL faaliyet geliri ve 195 milyon TL net dönem kârı elde ettik.

Finansal sonuçlarımızın ötesinde bizim için asıl değerli olan yatırım bankacılığı, saklama bankacılığı, dijital bankacılık ve dijital varlık alanlarında oluşturduğumuz yapının giderek daha güçlü ve birbirini besleyen bir ekosisteme dönüşmesi. Gelir kaynaklarımızı çeşitlendirirken sürdürülebilir büyümemizi destekleyecek yeni iş alanlarını da ölçeklendirmeye devam ediyoruz.

Saklama bankacılığında tamamlayıcı finansal servislerle geliştirdiğimiz iş modelimiz ilk yarıda 70 milyon TL gelir üretirken, dijital bankacılıkta B2B servislerimiz ticari ölçekte kullanılmaya ve gelir üretmeye başladı. Dijital varlık alanında ise düzenleyici çerçeve doğrultusunda lisanslama hazırlıklarımızı sürdürdük.

Yılın ikinci yarısında yatırım bankacılığı faaliyetlerimizi derinleştirmeyi, saklama ve dijital finansal servislerimizi ölçeklendirmeyi ve dijital varlık alanındaki stratejik hazırlıklarımızı ilerletmeyi hedefliyoruz.

Güçlü finansal yapımız, yenilikçi iş modelimiz ve uzman insan kaynağımızla ülkemizin öncü yeni nesil yatırım bankalarından biri olma vizyonumuz doğrultusunda kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz.” diye belirterek gelecek dönem için hedeflerini yineledi.