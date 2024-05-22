Misyon Bank Genel Müdürü Halisdemir: Türkiye, bölgesinin İsviçre’si olmalı

Misyon Bank, Türkiye’de bankacılıktan sermaye piyasalarına köprü olarak konumlandırdığı hizmetler bütününü; 60’ı aşkın aracı kurum, portföy yönetim şirketi, emeklilik ve sigorta şirketi ile kripto ekosisteminin temsilcilerinin bulunduğu “Misyon’dan Sonra” isimli, “State-of-Art Çözümler” temalı ve bir miladı simgeleyen etkinlikte İstanbul Modern Sanat Müzesi’nde sektörle paylaştı.

Misyon Bank Genel Müdürü Dr. Önder Halisdemir, Türkiye’nin banka tabanlı ekonomiden pazar tabanlı ekonomiye geçmesinin ülkenin gelişimi için önemini anlatarak “Mevduat ile kredi arasına sıkışmış ve aracılık maliyetinin yüksek olduğu ‘banka tabanlı’ bir ekonomiden, ülkemizde finansal imkan, verimlilik ve finansal okur yazarlığın artmasını sağlayan sermaye piyasalarının önemli olduğu ‘pazar tabanlı’ bir ekonomiye geçişin eşiğindeyiz. Bu eşiğin adını koymalı ve eşiği geçmeliyiz.” dedi.

Konuşmasına sermaye piyasalarında hiçbir kurumun bir diğerinin rakibi olmadığını, kurumların asıl rakibinin hane halkı tasarruflarında halen yüzde 73’lük pay alan mevduat olduğunu belirterek gelişim alanlarına dikkat çeken Sn. Halisdemir sözlerine, “Sektörün bağımsız oyuncusu Misyon, pazar tabanlı ekonomiye geçişte sermaye piyasası paydaşları ile rekabet eden değil, onları tamamlayan bir yapıda ve ekonomimizdeki bu geçişin hizmetkarı, hızlandırıcısı olacaktır. Bugün, hizmet menümüzü size üç başlıkta sunmak için bir araya geldik. Aracılık maliyetlerini düşürecek, pastayı büyüterek iş kalemlerinizi artıracak ve çalışan, müşteri memnuniyetini üst seviyeye taşıyacak hizmetlerimizle yanınızda olacağız.” şeklinde devam etti.

“Türkiye, Bölgesinin İsviçre’si Olmalı”

Açılış konuşmasında “Türkiye Bölgesinin İsviçre’si Olmalı” önermesinin zemini ve yol haritasını paylaşan Sn. Halisdemir, Misyon Bank’ın Türkiye ile bölgesini buluşturan bir platform olarak portföy yönetim şirketleri ve aracı kurumları, MENA bölgesinin yanı sıra komşu coğrafya yatırımcıları ile buluşturacaklarını ifade etti. Misyon Bank’ın saklama hizmetlerini ‘Saklama Bankacılığı’ olarak gördüğünü ve işin ruhuna uygun olarak borsa işine girmeyen, bağımsız bir oyuncu olarak konumlandığını ifade eden Misyon Bank Genel Müdürü, saklama hizmetlerinin hakkını otomasyonun merkeze alındığı çözümler ile vereceklerini ifade ederken ‘Saklama Bankacılığı’ hizmet menüsüne Türkiye’de ilk kez menkul kıymetin yanı sıra tokenizasyonun da bulunduğu kripto menüsüne yer vereceklerini ve böylece bu alandaki ihtiyacı bütünleşik bir yaklaşımla karşılayacaklarını belirtti.

Hizmetler bütünün teknolojik altyapısına ilişkin, “Bu çözüm ailesi, teknoloji firmamız MisyonTech tarafından geliştirilen “anakasa” uygulaması ve kurumlara özel tasarlanan mobil/masaüstü çözümler ile sermaye piyasası kurumlarının hizmetinde olacaktır.” ifadelerini paylaşan Sn. Halisdemir, anakasa uygulamasının sunduğu diğer çözümler ve uzaktan müşteri edinimi ile her bir sermaye piyasası kurumunun tüm Türkiye’ye hizmet vererek çarpan etkisine kavuşacağını aktardı.

“Anakasa” uygulaması ve tokenizasyon çözümleri deneyimlendi

Davetlilerin Misyon Bank iş liderleri ile iki oturum olarak düzenlenen panellere katıldıkları ve İstanbul Modern’in “Yüzen Adalar” koleksiyon sergisini özel müze turu ile keşfetme fırsatı buldukları etkinlikte, One-Stop Shop deneyim alanında saklama ve bankacılık servislerini içeren “anakasa” uygulaması ve hizmetler bütününün yanı sıra tokenizasyon çözümleri deneyimlendi.

Misyon Bank iş liderlerinin ‘anakasa’ uygulaması ve hizmet menüsünü tanıttığı panellerde, söz konusu çözümlerden faydalanan kurumların ilk yatırımın yanı sıra görünen ve görünmeyen maliyetler ile yıllık 1 milyon USD’nin üstünde tasarruf etmelerinin sağlanacağı ve sermaye piyasalarında ölçek maliyeti hedefleneceği ifade edildi. Tasarruf odağının yanı sıra kurumların iş kalemlerini ve müşteri sayılarını nasıl artırabileceği de örnek vakalarla işlendi. Misyon Bank ‘anakasa’ uygulamasının, ‘Misyon’dan Sonra’ döneminde aracı kurum ve portföy yönetim şirketlerinin müşteriye erişimini kuruma özelleştirilmiş bir yapı ile tüm Türkiye’ye yaymalarını sağlayacak ve dijital dönüşümlerini mümkün kılacak bir araç seti olarak konumlandırıldığı panellere, İsviçreli Taurus firmasından Mostafa Ghandour konuşmacı olarak katıldı.

İnteraktif deneyimlerle zenginleştirilen ve sektörden üst düzey yöneticilerin katılımı ile gerçekleşen 20 Mayıs etkinliğinin, Misyon Bank’ın bu yıl içinde gerçekleşecek davet üçlemesinin ilk ayağını oluşturduğu ifade edilirken devam toplantılarının genişleyen kapsam ve katılımcı kitlesi ile yıl boyunca devam edeceği belirtildi.