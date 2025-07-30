Misyon Bank, global kripto saklama standardını Chainlink iş birliğiyle Türkiye’ye getirdi

Misyon Bank, Chainlink Labs iş birliğiyle kripto varlık yatırımlarında şeffaflık ve güvenlik alanında yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

Bu iş birliğiyle, Türkiye’de ilk kez bir kripto platformunda müşterilere sunulan tokenların rezervleri ve token fiyatları, bağımsız olarak doğrulanabilecek. Bu adım, Türkiye’de kripto varlık yatırımlarında güvenlik ve şeffaflık standartlarını bir adım öteye taşıyacak.

“Türkiye’de dijital varlıkların ve kripto yatırımcılarının güvenliğine yönelik önemli bir eşik aşıyoruz"

Misyon Bank ev sahipliğinde gerçekleşen imza töreninde konuşan Misyon Kripto CEO’su Evren Cantürk, iş birliğine ilişkin değerlendirmesinde, “Türkiye’de dijital varlıkların ve kripto yatırımcılarının güvenliğine yönelik önemli bir eşik aşıyoruz. Zincir üstü rezerv kanıtı entegrasyonuyla birlikte, yatırımcılar artık yalnızca fiyat hareketlerini değil, yatırım yaptıkları varlıkların gerçekliğini ve güvencesini de doğrudan teyit edebilecek. Avrupa’da kripto varlık sahipliğinin en yüksek olduğu ülkelerden biriyiz. Bu potansiyeli, işlem anından saklamaya kadar uzanan, global standartlara ve ülkemizdeki regülasyonlara uyumlu bir deneyimle buluşturmak için çalışıyoruz. Kripto varlık altyapımızı; rekabetçi teknoloji, güven ve şeffaflık odaklı bir ekosistem etrafında inşa ediyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Misyon Bank yatırım teknolojileri iştiraki MisyonTech CEO’su Muhammet Mustafa Cerit ise, “MisyonTech olarak, kurulduğumuz günden bu yana geleneksel yatırım teknolojileri yanında yeni nesil yatırımın temeli olan blokzinciri teknolojilerine yaptığımız yatırımın meyvesi olarak, ülkemiz dijital varlık ekosistemi için oldukça önemli olan bu entegrasyonun gerçekleşmesinde teknoloji paydaşı olarak yer almaktan mutluyuz.” dedi.

Chainlink Labs’in İş Geliştirme Direktörü David Fuchs ise, “Türkiye’nin kripto ekosistemindeki hızlı büyümesini ve teknolojik adaptasyonunu büyük bir ilgiyle takip ediyoruz. Bu büyümenin merkezinde yer alan Misyon Bank ve iştiraki Misyon Kripto ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği, yalnızca teknik bir entegrasyon değil; aynı zamanda Türk kripto yatırımcıları için işlem deneyimini bir üst seviyeye taşıyacak önemli bir adımdır. Misyon Bank ekiplerinin süreç boyunca sergilediği profesyonellik ve vizyoner yaklaşım, birlikte daha büyük adımlar atma konusundaki heyecanımızı artırdı.” dedi.