Misyon Bank, ilk bono ihracında hedefini ikiye katladı

Talep toplama; bono ihracının başladığı gün, saatler içinde, Merkez Bankası politika faizinin yalnızca bir puan üstünde tamamlanarak dikkat çekti.

"Hedefimizin iki katı tutarında talep toplamaktan memnuniyet duyuyoruz"

Misyon Bank Genel Müdürü Dr. Önder Halisdemir, ihraca ilişkin, “Hedefimizin iki katı tutarında talep toplamaktan memnuniyet duyuyoruz. Gösterilen yoğun ilgi, kurumsal yatırımcıların bize duyduğu güvenin önemli bir göstergesi ve sermaye piyasaları ile bankacılık arasında köprü olma misyonumuzun bir yansımasıdır.” ifadelerini kullandı.