Misyon Bank, ilk bono ihracında hedefini ikiye katladı
Misyon Bank, sermaye piyasalarındaki ilk bono ihracını başarıyla gerçekleştirdi. Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara sunulan 6 ay vadeli bono ihracında, hedeflenen 300 milyon TL büyüklüğe karşılık 17 kurumsal yatırımcıdan toplam 600 milyon TL nominal talep toplandı.
Talep toplama; bono ihracının başladığı gün, saatler içinde, Merkez Bankası politika faizinin yalnızca bir puan üstünde tamamlanarak dikkat çekti.
"Hedefimizin iki katı tutarında talep toplamaktan memnuniyet duyuyoruz"
Misyon Bank Genel Müdürü Dr. Önder Halisdemir, ihraca ilişkin, “Hedefimizin iki katı tutarında talep toplamaktan memnuniyet duyuyoruz. Gösterilen yoğun ilgi, kurumsal yatırımcıların bize duyduğu güvenin önemli bir göstergesi ve sermaye piyasaları ile bankacılık arasında köprü olma misyonumuzun bir yansımasıdır.” ifadelerini kullandı.