Mitsubishi Electric Klima Sistemleri’nden yaz önerileri

Mitsubishi Electric Klima Sistemleri, sıcak yaz aylarına girerken klimanızın soğutma performansını ve filtreleme kalitesini artırmak, bulunduğunuz ortamın konforunu sürekli kılabilmek için yaz öncesi bakımın önemini vurguluyor. Klimalarda standart ve opsiyonel filtrelerin kontrolü ve gerekirse değişiminin zamanında yapılması klima bakımında büyük önem taşıyor. Ürün ve hizmetlerini müşteri memnuniyetini ileri seviyeye taşımayı amaçlayan Mitsubishi Electric Klima Sistemleri, satış sonrasında da yüksek memnuniyete dayalı müşteri deneyimi yaratmayı da planlıyor.

Ürünlerindeki kullanıcı deneyimini Türkiye’nin dört bir yanındaki 181 iş ortağından oluşan uzman bayi ve yetkili servisleri ile satış öncesi ve satış sonrası hizmetlerine de entegre eden şirket, “Mükemmellik Dengesi” kavramı olarak tanımladığı bu süreç ile en yüksek müşteri memnuniyetini hedefliyor. Mitsubishi Electric Klima Sistemleri’nin hizmetleri sayesinde kullanıcılar klimalarından olabilecek en yüksek verimi alabiliyor, tam performansla uzun yıllar faydalanabiliyor.

Doğru kullanım da en az bakım kadar önemli

Konfor için üretilmiş olan klimanızı soğutma modunda çalıştırırken gereğinden düşük sıcaklıklara ayarlamak veya yüksek üfleme hızında daha fazla enerji tüketimine neden oluyor. Bu nedenle Mitsubishi Electric Klima Sistemleri, sıcak yaz günlerinde daha konforlu, daha sessiz bir ortam ve sizi rahatsız etmeyecek bir hava akımı için klimaların uygun mod ve sıcaklık aralığı olan 23-26 derece aralığında çalıştırılmasını öneriyor. Mitsubishi Electric klimalar, uzaktan kontrol özelliği sayesinde siz eve gelmeden önce mekânın istediğiniz serinliğe veya ısıya ulaşmasını sağlıyor. Uyurken vücut sıcaklığı 1-2 derece düştüğü için geceleri nem değerinin yükselmesi de bazen uykunun bölünmesine ve kalitesiz bir uykuya neden olabiliyor. Geceleri yatak odanızda klima yardımıyla uygun oda sıcaklığı ve nem değerini sağlamak uyku kalitenizi artırmaya yardımcı oluyor.

“Tüm klimalarımızı 10 yıla uzatılmış ek garanti ile satışa sunuyoruz”

Klimaların bakım ve kontrolünün hem verimlilik güvenlik açısından uzman ve sertifikalı yetkili bayi ve servisler tarafından yapılmasının önemine dikkat çeken Mitsubishi Electric Türkiye Teknik Departman Müdürü Erdinç Öntaş “Kullanıcılarımız için satın aldıkları klimaların kalitesinin yanında, satın alma sonrası katma değerli hizmet ve uzatılmış garanti süreleri de giderek daha fazla önem kazanıyor. Bu noktada; geniş satış sonrası servis ağımız ve ‘Periyodik Koruyucu Bakım’ hizmetimiz ile Mitsubishi Electric kullanıcılarına klimalarını uzun yıllar yüksek performansla kullanma güvencesi veriyoruz. Bunun yanında iklimlendirme sektöründe Türkiye’de bir ilke imza atarak tüm klimalarımızı 3 yıla ek 7 yıl ile 10 yıla uzatılmış ek garanti ile satışa sunuyor, Türkiye’de tüketicilere en uzun garanti süresini vadediyoruz. Evlerde iç hava koşullarının iyileştirilmesi için yaz sezonu öncesinde klima bakımı ve filtre temizliğinin önemini de tekrar hatırlatıyoruz” diye konuştu.