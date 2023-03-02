Mitsubishi Heavy’den klima alanlara hediye fırsatı
Form MHI Klima Sistemleri, yeni yıla özel düzenlediği çekiliş ile 31 Mart’a kadar satın alınan her klima için özel hediyeler kazanma fırsatı da sunuyor.
Form MHI Klima Sistemleri, yeni yıla özel gerçekleştirdiği çekilişle, kaliteli ve konforlu iklimlendirmenin yanı sıra hediye kazanma fırsatı sunuyor.
30 Ocak - 31 Mart 2023 tarihleri arasında Form MHI Klima Sistemleri’nin 100’e yakın konsept mağazasından duvar tipi split ya da multi split klima satın alımı yapan kullanıcılar çekilişe başvuru yapmaya hak kazanıyor. Kullanıcılar, www.form-mhiklima.com web sitesi üzerinden çekiliş başvurularını gerçekleştirebiliyor.
Mart ayında sonuçlanacak olan çekilişte 5 kişiye iPhone 14; 1 kişiye Macbook Pro; 10 kişiye iWatch SE ve 30 kişiye sırt çantası hediye edilecek.