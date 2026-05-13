MKC Group, Stratex Investment ile stratejik iş birliği yaptı

Stratex Investment Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Yeniçeri, MKC Group’un faaliyet gösterdiği alanlarda ortaya koyduğu büyüme performansı, güçlü organizasyon yapısı ve vizyoner yönetim anlayışıyla dikkat çektiğini belirtti.

Yeniçeri, grubun özellikle büyüme odaklı yatırım stratejileriyle öne çıktığını vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu:

“MKC Group; sahip olduğu vizyon, kurumsal refleksleri ve büyüme potansiyeliyle dikkat çeken güçlü bir yapı. Bu iş birliğiyle birlikte stratejik büyüme, yatırım yapılanmaları ve kurumsal dönüşüm alanlarında önemli bir süreci birlikte yöneteceğiz. Mevcut başarıyı daha ileri taşıyarak MKC Group’u ulusal ve uluslararası ölçekte çok daha güçlü bir konuma ulaştırmayı hedefliyoruz.”

Ana faaliyet alanı gayrimenkul ve inşaat olan MKC Group; çimento, hazır beton, seramik, yalıtım malzemeleri, demir, alçı ve parke başta olmak üzere çok sayıda inşaat ürününün tedarikini sağlarken, aynı zamanda gayrimenkul ve proje geliştirme alanında da faaliyet gösteriyor.

AVM projeleri geliştiren şirket, “MKC Evim” markasıyla Ankara’da çok sayıda konut projesine imza attı. Grubun Ankara genelinde prestijli projeleri bulunurken, 200’ün üzerinde çalışanı istihdam ediyor. Yeni dönemde Stratex Investment ve MKC Group iş birliğinin; iş dünyasında uzun vadeli değer üreten, yüksek ölçekli ve dikkat çekici projelerle öne çıkması bekleniyor.