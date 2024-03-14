MKS PAMP, AgaBullion için külçe altın üretti

İsviçre merkezli MKS PAMP Altın Rafinerisi, Türkiye’de ilk kez bir firma için altın külçe üretimi gerçekleştirdi. Yapılan anlaşmayla MKS PAMP, AgaBullion kilo bar ürünleri üretecek ve küresel pazarda yatırımcısına sunacak. MKS PAMP’ın AgaBullion markalı ürünleri mart ayı itibariyle Türkiye piyasasında da satışa sunulmaya başlandı. Söz konusu ürünler AgaBullion ürünlerinin satıldığı her noktadan temin edilebilecek.

AgaBullion markalı ürünler, Türkiye’de lisanslı 13 rafineriden biri olan Aleks Metal Rafineri (AMR) tarafından da üretiliyor. Aleks Metal, üretiminin tamamını yastık altından gelen ve hurda ürünlerle gerçekleştiriyor. Aleks Metal bu anlamda tamamen çevreci ve “yeşil altın” üretimi gerçekleştiriyor.

İki şirket de LBMA ile iş birliği yapıyor

MKS PAMP, İngiltere’deki Londra Külçe Piyasası Birliği’ne (LBMA) üye kuruluşların başında geliyor. Kıymetli Madenler Yetkili Kuruluşu ve Borsa İstanbul Üyesi olan ve 25 yılı aşkın uluslararası tecrübesi bulunan AgaBullion da LBMA ile işbirliği içinde faaliyetlerini sürdürüyor. MKS PAMP ayrıca, kıymetli madenler sektöründe küresel ayak izi ve 60 yılı aşkın deneyimiyle sürdürülebilir bir gelecek için çalışan kurumların başında geliyor.

Sürdürülebilir gelecek odaklı üretim

Kendisini sorumlu kaynak kullanımının, sürdürülebilirliğin ve etiğin savunucusu olarak tanımlayan MKS PAMP, tedarik zinciri boyunca kıymetli madenleri izlemek ve küresel olarak sorumlu kaynak kullanımını garanti etmek için blockchain kullanan bir izlenebilirlik çözümü olan Provenance’ı geliştirdi. MKS PAMP ayrıca, kıymetli madenler sektörünün vazgeçilmez küresel ortağı ve en sürdürülebilir kuruluşu olmak için teknik uzmanlığını, yeniliklerini ve küresel altyapısını kullanarak değer yaratmayı amaçlıyor.

AgaBullion da tıpkı MKS PAMP gibi daha sürdürülebilir bir gelecek için üretimini şekillendiriyor. Bu anlamda MKS PAMP’te üretilen ürünler hem çevreci hem de üretim kalitesi açısından tüm dünyada sorgusuz kabul görüyor.