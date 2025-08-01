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MLP Care, blok işlemine yabancı yatırımcılardan yoğun ilgi

Türkiye genelinde, yüksek standartlarda sağlık hizmetleri sunan MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. (MLP Care), Türkiye sermaye piyasalarının son yıllardaki en yüksek hacimli işlemlerinden birini gerçekleştirdi. Şirket sermayesinin % 15’ine denk gelen hisseler için yatırımcılardan 600 milyon Amerikan dolarını aşan yatırımcı talebi oluştu. Bu talebin 450 milyon doları yurtdışından, 150 milyon doları ise yurt içinden geldi. Dünyanın en prestijli fonları yüksek miktarda talep belirterek hisse satın almış oldu.

Haber Merkezi
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MLP Care, blok işlemine yabancı yatırımcılardan yoğun ilgi
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Medical Park ve Liv Hospital markalarını bünyesinde barındıran MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.’nin pay sahiplerinden, Turkven’in danışmanlığını yaptığı yatırımcılara ait Lightyear Healthcare BV’nin elindeki B grubu paylar, yurt içi ve yurt dışı yatırımcılardan yoğun talep gördü. İşlemde 230 milyon USD’ı aşan büyüklüğe ulaşılırken, yatırımcı talebi de 600 milyon doları aştı. Söz konusu işlem, son 5 yılda Türkiye borsalarında gerçekleştirilen en büyük blok işlemlerden biri olma özelliğini taşıyor. İşlem kapsamında Lightyear, MLP Care’in çıkarılmış sermayesinin %15’ine tekabül eden B grubu paylarını borsada satarken, aynı anda borsada işlem görmeyen, şirket sermayesinin %25’ine tekabül eden A grubu paylarını da şirketin kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Usta’ya devretmek için hisse devir anlaşması imzaladı.

"Bu yoğun talep, uluslararası yatırımcıların ülkemize ve şirketimize duyduğu güvenin göstergesidir"

Gerçekleşen işlem sonrası açıklama yapan MLP Care Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Muharrem Usta, “MLP Care olarak grubumuza yoğun ilgi olması bizi son derece memnun etti. Bu önemli işlem, uluslararası ve yerli yatırımcıların Türkiye’ye, Türk sağlık sistemine ve hastanelerimize duyduğu güvenin en önemli göstergesidir. Mevcut stratejimizi kararlılıkla sürdürerek, yurt içi ve yurt dışı pazarlarda sürdürülebilir büyümeye, ülkemizin sağlık sistemine katkı sağlamaya, sağlık turizmini geliştirmeye, daha fazla istihdam yaratmaya ve tüm paydaşlarımıza katma değer sunmaya devam edeceğiz” dedi.

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