MMA Türkiye’den 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü mesajı

MMA Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Didem Namver 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı yayınladı.

Kadınların iş dünyasındaki kritik rolüne dikkat çeken Didem Namver, “Cinsiyet eşitsizliği, sadece bir hakkaniyet meselesi değil, aynı zamanda inovasyonun, ekonomik büyümenin ve daha iyi karar alma süreçlerinin önündeki en büyük engellerden biri. Kadınların yönetimde daha fazla yer alması, şirketlerin finansal ve inovasyon performansı açısından da kritik bir öneme sahip. Özellikle pazarlama gibi yaratıcılık, hayal gücü ve stratejinin iç içe geçtiği sektörlerde, kadınların liderliği markaların tüketici beklentilerini daha iyi anlamasını ve geleceğe dönük inovasyon kapasitesini artırmasını sağlıyor” dedi.

“Yönetim kurulumuzun yüzde 50'si kadınlardan oluşuyor”

MMA Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Didem Namver şunları söyledi:

"8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle, MMA Türkiye olarak kadınların iş dünyasındaki, özellikle de pazarlama sektöründeki kritik rolünü bir kez daha vurgulamak istiyorum. Cinsiyet eşitsizliği, sadece bir hakkaniyet meselesi değil, aynı zamanda inovasyonun, ekonomik büyümenin ve daha iyi karar alma süreçlerinin önündeki en büyük engellerden biri. Kadınların yönetimde daha fazla yer alması, şirketlerin finansal ve inovasyon performansı açısından da kritik bir öneme sahip. Özellikle pazarlama gibi yaratıcılık, hayal gücü ve stratejinin iç içe geçtiği sektörlerde, kadınların liderliği markaların tüketici beklentilerini daha iyi anlamasını ve geleceğe dönük inovasyon kapasitesini artırmasını sağlıyor. Yönetim Kurulu Başkanı’nın yanı sıra CEO’su da kadın olan bir dernek olarak, kadınların pazarlama sektöründeki yükselişini desteklemek için somut adımlar atıyor. Yönetim kurulumuzun yüzde 50'si kadınlardan oluşuyor, yürütme ve çalışma kurullarımızda, etkinliklerimizde, eğitimlerimizde kadın-erkek dengesine özen gösteriyoruz. Ayrıca, reklamda toplumsal cinsiyet eşitliği projesinin ve Unstereotype Alliance gibi değerli oluşumların destekçisi olmaktan gurur duyuyoruz. Kadınların iş dünyasında yükselmesi, sadece kadınlar için değil, toplumun ve ekonominin gelişimi için de kritik bir öneme sahip. Eşit fırsatlar için hep birlikte elimizi taşın altına koymalıyız. Çünkü biliyoruz ki, kadın güçlenirse dünya güçlenir!"