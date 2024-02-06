MMK’nin net karı 2023’te yüzde 68,2 arttı

Rusya’nın en büyük metalürji şirketlerinden MMK’nin net karının, geçen yıl 2022’ye göre yüzde 68,2 artarak 118,3 milyar rubleye (yaklaşık 1,3 milyar dolar) yükseldiği bildirildi.

Türkiye'de de faaliyet gösteren MMK’den yapılan açıklamaya göre, şirketin geliri geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 9,1 artarak 763,4 milyar rubleye çıktı.

Söz konusu dönemde şirketin net karı da yüzde 68,2 artarak 118,3 milyar rubleye yükseldi.

MMK, Türkiye’de de Hatay Dörtyol’daki tesisinde üretim yapıyor.